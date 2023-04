Scars Above: veja gameplay, história e requisitos do soulslike futurista

Scars Above, desenvolvido pela Mad Head Games, é um jogo de tiro em terceira pessoa com temática futurista. Lançado em 28 de fevereiro, o título oferece uma experiência single player repleta de aventura e ação, que desafia o jogador com batalhas difíceis em um mundo alienígena enigmático. Atualmente, ele está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 183,76, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 214,95, e PC (via Steam) por R$ 199. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o game.