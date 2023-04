Shrek 5 está em desenvolvimento e Burro pode ganhar filme próprio

Com o sucesso de "Gato de Botas 2: O Último Pedido", a demanda por histórias ambientadas no universo da franquia se mostrou positiva, momento ótimo para uma continuação de Shrek. Ao mesmo tempo, há chances de ser desenvolvido um spin-off do Burro, o fiel amigo do ogro nos filmes. Vale ressaltar que você pode relembrar os personagens assistindo aos quatro filmes da série no Amazon Prime Video ou alugando-os em plataformas como YouTube.

Ainda não há uma confirmação oficial sobre o retorno dos dubladores originais. Mesmo assim, Chris Meledandri se mostrou muito otimista ao relatar que houve conversas com os astros e que todos eles se mostraram interessados em assumir os antigos papéis novamente.

O executivo ainda comentou que esse é um processo semelhante ao realizado no filme do Super Mario, onde os produtores procuraram pelos elementos centrais, aqueles que fizeram o público amar a série, e honrá-los na animação. O elenco original Shrek faz parte dos elementos centrais citados por Meledandri e que ajudará a agradar os mais velhos, ao mesmo tempo que atrai o público jovem.

Em relação ao possível spin-off do Burro, esse é um desejo de seu dublador, Eddie Murphy. Em entrevista no começo de 2023, Murphy comentou a respeito de seu amigo Antônio Bandeiras e do sucesso de Gato de Botas 2: O Último Pedido. O comediante, então, não escondeu sua vontade de ver o Burro sendo estrela de um filme. Ele ainda explicou que ama o Gato de Botas, mas que ele não é tão engraçado quanto o Burro. Meledandri achou emocionante a paixão de Murphy pelo personagem e não descartou o desenvolvimento de um spin-off do melhor amigo do Shrek.

A franquia Shrek é um grande sucesso da DreamWorks e que conta com quatro filmes: Shrek (2001), vencedor do Oscar 2002 de melhor animação, Shrek 2 (2004), Shrek Terceiro (2007) e Shrek para Sempre (2010), além de um especial de 2007 chamado Shrek no Natal. Lembrando que os filmes Gato de Botas (2011) e Gato de Botas 2: O Último Pedido (2022) também fazem parte do mesmo universo.