Smart TV 4K ou 8K? Veja opções e saiba como decidir em 2023

Smart TVs 4K e 8K estão entre os produtos mais procurados do segmento de televisões. Os modelos com resolução 4K, também chamada UHD (Ultra High Definition), estão entre as mais vendidas nas lojas varejistas. Com a tecnologia, é possível assistir a filmes e séries com qualidade de imagem superior ao antigo padrão Full HD. Diferente da resolução 4K, a 8K ainda não está tão consolidada no mercado e por isso, ainda não está presente em todos os conteúdos dos principais serviços de streaming e não conta com tanta diversidade de modelos no varejo. No entanto, o cenário deve mudar, já que a tecnologia 8K oferece uma definição de imagem ainda melhor.

Empresas como Samsung, LG e TCL trabalham com os dois modelos no Brasil e têm preços variados. Acompanhe, nas próximas linhas, a matéria do TechTudo para ajudar a entender tudo sobre as tecnologias e decidir qual é a melhor opção para você: uma smart TV 4K ou uma 8K. Aproveite e confira também alguns televisores disponíveis no mercado brasileiro.

1 de 4 TCL, Samsung, LG e outras marcas já trabalham com televisores 8K no mercado brasileiro — Foto: Divulgação/TCL TCL, Samsung, LG e outras marcas já trabalham com televisores 8K no mercado brasileiro — Foto: Divulgação/TCL

Smart TV 4K e 8K: qual a diferença?

2 de 4 Smart TVs 4K são mais comuns no mercado, enquanto modelos 8K tem tecnologias restritas — Foto: Divulgação/LG Smart TVs 4K são mais comuns no mercado, enquanto modelos 8K tem tecnologias restritas — Foto: Divulgação/LG

As smart TVs 4K e 8K são de altíssima qualidade. Porém, as duas possuem uma diferença que muda completamente a experiência do usuário, que é a resolução. Responsável pela nitidez e precisão da imagem, a configuração é chamada de 4K em alguns televisores pois possui quatro vezes mais pixels do que o famoso Full HD.

Já as televisões 8K são ainda mais potentes. Dispositivos com essa tecnologia oferecem oito vezes mais pixels quando comparados às versões Full HD. Hoje em dia, as smart TVs com essa resolução são as mais potentes do mercado, com qualidade de imagem que impressiona os consumidores. No entanto, a tecnologia ainda não é tão comum no Brasil e não pode ser encontrada com tanta facilidade nos conteúdos disponíveis em plataformas de streaming.

Como escolher entre uma smart TV 4K e 8K?

3 de 4 Consumidores devem avaliar quanto buscam gastar na hora de escolher entre uma smart TV 4K ou 8K — Foto: Divulgação/LG Consumidores devem avaliar quanto buscam gastar na hora de escolher entre uma smart TV 4K ou 8K — Foto: Divulgação/LG

Amantes de filmes e séries estão em busca de smart TVs com ótima qualidade. Contudo, mesmo que a tecnologia 8K seja a mais avançada no mercado atual, ela não é indicada para consumidores que procuram economia. Isto porque os modelos vendidos no Brasil têm preços bastante elevados, sem contar que o formato ainda não está totalmente adaptado para as plataformas de streaming e outros meios.

Já as televisões com 4K são indicadas para quem quer pagar menos e ainda garantir qualidade. Embora não produza uma imagem tão precisa quanto a 8K, a tecnologia já é adaptada para quase todas as plataformas, como Netflix, Globoplay e outras. Portanto, é uma alternativa para quem procura gastar pouco. Uma quantidade considerável de conteúdos em 4K já está disponível nessas plataformas.

Modelos de smart TVs 4K e 8K

4 de 4 Modelo AU7700 dominou as buscas na categoria TVs na internet — Foto: Divulgação/Samsung Modelo AU7700 dominou as buscas na categoria TVs na internet — Foto: Divulgação/Samsung

O mercado brasileiro tem muitas opções de smart TVs para os mais diversos gostos. A Smart TV LED 4K UHD Samsung AU7700 é uma alternativa de entrada com resolução 4K que pode ser encontrada em oferta por a partir de R$ 1.822. O modelo é vendido em tamanhos que vão de 43 a 75 polegadas. Outra opção da marca é a Smart TV 43" Crystal UHD 4K BU8000, que apresenta tecnologia Dynamic Crystal Color e tamanhos que vão até 75 polegadas. O aparelho promete imagens vívidas com bom contraste e pode ser encontrado por cerca de R$ 2.626.

Para quem prefere o sistema da LG e está em busca de modelos de smart TV 4K, a Q8050 pode ser uma opção interessante. O aparelho oferece tecnologias como HDR10 Pro e Filmmaker Mode, que prometem bom contraste e imagens nítidas para o usuários. Os tamanhos disponíveis vão de 50 polegadas e chegam até 70", e a versão de 60" custa R$ 3.192.

Quem procura investir em uma smart TV 8K pode optar pela linha Neo QLED 8K da Samsung. O modelo Q700B está disponível na Amazon por a partir de R$ 5.699. O televisor é bastante procurado pelos consumidores graças ao display QLED com tecnologia de retroiluminação por mini LED. É possível optar por um tamanho de 55 ou 65 polegadas.

Com informações de Stuff