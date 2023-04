Smart TV: as melhores opções de 50 polegadas em 2023

Se você está pesquisando para comprar uma nova Smart TV com tamanho intermediário, a Americanas traz algumas dicas para você fazer uma escolha acertada e indica cinco modelos de 2023 com 50 polegadas e excelente custo-benefício. Veja a seguir.

Como escolher uma nova Smart TV?

Para pesquisar uma nova Smart TV antes de comprar, você pode começar pelo tamanho ideal para o seu ambiente, pela marca, pela tecnologia de tela, pelos recursos ou pelo preço.

Com as resoluções 4K e 8K, as novas tecnologias de tela e funções como "Eye Comfort", que regulam o brilho para um nível confortável, o espaço ideal entre a tela e o sofá pode ser menor do que precisávamos ter anos atrás. Entretanto, ter uma TV muito grande e muito próxima do rosto pode provocar desconforto, cansaço e irritação dos olhos.

De acordo com fabricantes de Smart TVs e grandes empresas de cinema, como a THX, o ideal é que o espectador tenha a tela em cerca de 40 graus do seu campo de visão. Para uma TV de 50 polegadas, por exemplo, é recomendável um mínimo de 1,90 m entre você e a tela. Já uma TV de 70 polegadas pede 2,50 m para uma experiência confortável.

Falando de tecnologia de tela, o consumidor encontra TVs em LED, QLED, Mini LED e OLED. Os displays de LED são telas LCD que usam uma placa com diodos emissores de luz como iluminação traseira (backlight). Esses LEDs formam as imagens transformadas em pixels. Telas de maior resolução possuem mais pixels por centímetro quadrado.

As TVs de Mini LED são uma evolução: na placa traseira, o espaço de cada LED é substituído por 20 a 40 mini LEDs, dependendo da fabricação. O resultado é uma TV com mais definição de cores, mais brilho e contraste.

As TVs QLED contam com backlight de LED com pontos quânticos, que prometem filtrar a luz para aumentar a intensidade e o volume das cores. Algumas marcas combinam pontos quânticos com Mini LEDs, para competir no mercado das TVs mais avançadas.

E a tela de OLED é formada por diodos orgânicos que emitem a própria luz: os pixels se acendem um a um quando estimulados por impulsos elétricos, dispensando a utilização de backlight. Por isso, as TVs OLED são mais finas e permitem ângulos de visão mais abertos, com contraste praticamente infinito e cores mais puras, inclusive em tons escuros, já que o preto é formado por pixels totalmente desligados.

Hoje em dia, praticamente todas as Smart TVs com 50 polegadas ou mais são de resolução 4K ou superior.

Mas o consumidor encontra muita variação de preço, em razão das diferenças em marcas, presença de novos recursos, novos processadores e tecnologias, filtros para ampliar a intensidade das cores e do contraste, certificados de qualidade de som e imagem e até uso de inteligência artificial para melhorar automaticamente as imagens, preenchendo pixels com elementos similares.

Uma dica valiosa para aumentar a durabilidade da sua nova Smart TV é tentar escolher um aparelho mais novo, lançado neste ano ou no ano passado, para garantir compatibilidade com novas atualizações do sistema operacional e dos aplicativos dos serviços de streaming.

Veja a seguir algumas indicações da Americanas com 50 polegadas.

Smart TV 50" PTV50G70R2CSGBL 4K Philco - Smart TV com sistema Roku TV, processador quad-core e chip gráfico triple-core que, segundo a marca, garantem mais velocidade nos aplicativos e no processamento das imagens mais complexas. Conta com som Dolby Digital e HDR10.

Smart TV 50" Crystal UHD 4K 50BU8000 Samsung - TV Samsung com Dynamic Crystal Color e processador Crystal 4K, que reproduz 1 bilhão de cores com pontos quânticos (QLED), com resultado de cores mais puras e reais. Conta com design Air Slim de apenas 2,5 cm de espessura, e Samsung Gaming Hub.

Smart TV 4K NanoCell 50" 50NANO75 LG - A linha Nanocell exclusiva da LG conta com nanopartículas que filtram as cores para um controle mais preciso da iluminação do painel de cristal líquido. Conta ainda com AI Picture Pro, que utiliza inteligência artificial para expandir a gama de cores e controlar o brilho das imagens.

Smart TV 50” 4K TL032 Multilaser - TV Multilaser com menor preço entre as indicações, com design ultrafino que promete imagens nítidas e vivas, com 3 entradas HDMI e aplicativos dos principais serviços de streaming da atualidade.

Smart TV 50 QLED The Frame Samsung - A TV The Frame pode se transformar em um quadro no ambiente quando ninguém está assistindo. Seu design tem 3 cm de espessura e o suporte permite instalação rente à parede. Ela tem tecnologia QLED de pontos quânticos, resolução 4K e acabamento matte.