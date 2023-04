Sonic morreu? SEGA lança jogo grátis que investiga assassinato do ouriço

The Murder of Sonic the Hedgehog é um novo jogo gratuito de detetive para PC lançado pela SEGA como uma pegadinha jogável de 1º de abril. O título reúne os vários personagens da franquia em uma festa temática de crime e mistério para o aniversário de Amy Rose a bordo do trem Mirage Express. No entanto, algo fora do esperado parece ter acontecido e a brincadeira se confunde com um perigo real que os personagens podem estar passando. The Murder of Sonic the Hedgehog roda no PC e está disponível gratuitamente na loja digital Steam. Por enquanto o jogo está disponível apenas em inglês.