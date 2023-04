Sonic, Persona e mais jogos da Sega têm até 80% de desconto no Steam

Confira os jogos publicados pela Sega que estão com desconto no Steam — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Sonic Mania é um dos jogos do ouriço azul que está em promoção. O título de 2017 apresenta o protagonista e seus amigos Tails e Knuckles em uma aventura de plataformas, com sua jogabilidade tradicional aprimorada por gráficos atualizados. Sonic Frontiers é o outro destaque, já que é sucesso de público e crítica, trazendo um novo mundo aberto e visual 3D.

Persona 5 Royal e Persona 5 Strikers estarão com preços mais acessíveis para os fãs de RPG, este último que inovou ao trazer um combate hack'n slash no estilo Musou, conhecido pela franquia Dynasty Warriors. Yakuza: Like a Dragon e seus spin-offs Like a Dragon: Ishin! e Judgement são mais algumas opções presentes no catálogo.