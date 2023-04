Novo PSP? PlayStation confirma novo console portátil; veja detalhes

Um novo PlayStation portátil está em desenvolvimento, segundo o jornalista Tom Henderson, do Insider Gaming, conhecido por dar informações de bastidores da indústria. O hardware, com codinome "Q Lite", seria um dispositivo sem jogos próprios, mas que funcionaria de forma compatível com o PS5 através de Remote Play – uma conexão que permite jogar títulos do console à distância, utilizando Internet. Ainda não há nenhuma previsão de lançamento, mas o dispositivo pode ser mostrado pela Sony em breve. Veja, a seguir, mais detalhes sobre

1 de 2 Suposto novo portátil da Sony seria focado no Remote Play com o PS5; saiba tudo sobre o PlayStation Handheld, de codinome "Q Lite" — Foto: Divulgação/Sony Suposto novo portátil da Sony seria focado no Remote Play com o PS5; saiba tudo sobre o PlayStation Handheld, de codinome "Q Lite" — Foto: Divulgação/Sony

Ainda de acordo com o Insider Gaming, o Q Lite teria tela com resolução de 1080p e rodaria jogos a 60 quadros por segundo, com imagens mais suaves. O aparelho, porém, deve exigir conexão constante com a Internet para funcionar, já que ele será dependente de um PS5, de modo que não será possível jogar offline ou de qualquer outra forma.

O site reporta ainda que o design do portátil lembra o de um controle do PS5, o DualSense, com uma tela LCD de oito polegadas e sensível ao toque. Além disso, assim como o joystick, o Q Lite teria uma tecnologia de gatilhos hápticos, bem como botões tradicionais e entrada para fones de ouvido comuns.

O hardware, ainda sem data de lançamento, deve ser apresentado antes do suposto PS5 Pro, que também não foi confirmado oficialmente pela Sony. De qualquer forma, os rumores indicam que o PS5 Pro pode ser lançado no final de 2024, então é possível esperar a chegada do Q Lite um pouco antes disso, se os rumores se confirmarem.

Este seria o terceiro portátil da Sony, que já lançou no mercado os dispositivos PSP e PS Vita. Os dois, porém, eram videogames completos e, apesar de serem compatíveis com o Remote Play, tinham uma biblioteca de jogos próprios no PS3 e PS4. Inclusive, vale dizer que os dois aparelhos já foram descontinuados pela empresa e não recebem mais lançamentos.