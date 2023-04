Spotify fora do ar? App apresenta erro 'JWT is expired' hoje

O Spotify está dando erro para alguns usuários na manhã desta terça-feira (18). De acordo com os relatos, o problema seria na validação do token do dispositivo ou aplicativo, indicando mensagem de "JWT is expired". Alguns internautas indicam que o bug estaria somente na versão web, mas há reclamações também sobre o app para Android e iPhone (iOS). No Downdetector, site que verifica o funcionamento de serviços digitais, aponta que a instabilidade iniciou às 10h39, atingindo um pico de 251 relatos às 10h54. O problema parece afetar usuários do mundo todo.