Spotify fora do ar? App tem instabilidades pelo segundo dia seguido

O Spotify está fora do ar mais uma vez nesta quarta-feira (19). Após os problemas de ontem — que indicavam a mensagem "WT is expired" —, os usuários das redes sociais reclamam que o streaming de músicas caiu novamente hoje em diferentes plataformas. Segundo o Downdetector , site que analisa o funcionamento de serviços online, houve um pico de 617 reclamações às 09:02. Já no Google Trends , a seção do buscador que monitora buscas dos internautas, pesquisas como "Spotify fora do ar" e "problema Spotify" tiveram aumento repentino. Assim como ontem, a instabilidade parece afetar usuários de todo o mundo.

Em nossos testes, houve falhas ao tentar acessar o streaming no iPhone (iOS) e na versão para Apple TV. O TechTudo entrou em contato com o Spotify para ter mais informações sobre o problema. Como resposta, a assessoria informou que "Informações sobre o tema estão disponíveis no Spotify Status (twitter.com/SpotifyStatus).

1 de 3 Spotify está fora do ar mais uma vez hoje (19); confira detalhes — Foto: Divulgação/Unsplash Spotify está fora do ar mais uma vez hoje (19); confira detalhes — Foto: Divulgação/Unsplash

As reclamações no Downdetector sobre a queda do Spotify começaram por volta de 08:49, com 113 notificações. Depois de 15 minutos, às 09:04, o pico já havia subido para 717 notificações. Segundo a plataforma, os problemas se concentram na versão do streaming para PC, embora também haja relatos de falhas em celulares Android e iPhone (iOS).

2 de 3 Curva de reclamações sobre o Spotify do Downdetector — Foto: Reprodução/Downdetector Curva de reclamações sobre o Spotify do Downdetector — Foto: Reprodução/Downdetector

No Google Trends, além das buscas citadas anteriormente, os internautas pesquisaram por termos como "Spotify caiu hoje", "Spotify com problema" e "Spotify algo de errado".

3 de 3 Querendo saber se o serviço de fato caiu, usuários pesquisam "Spotify fora do ar" no Google — Foto: Reprodução/Google Trends Querendo saber se o serviço de fato caiu, usuários pesquisam "Spotify fora do ar" no Google — Foto: Reprodução/Google Trends

No Twitter, é possível ler publicações de diferentes usuários reclamando sobre a queda do serviço ou fazendo memes com a situação. Veja alguns seguir:

