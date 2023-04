Spotify Web fora do ar: app enfrenta instabilidade nesta quinta-feira

O Spotify Web está fora do ar novamente nesta quinta-feira (27). Nas últimas semanas, a versão para navegadores do aplicativo vem passando por uma série de instabilidades, normalmente relacionadas ao erro "JWT is expired" . Desta vez, os usuários relataram, em redes sociais como o Twitter , dificuldades de conexão com a plataforma. Ainda segundo os relatos, o Spotify não toca música e está travando. No Downdetector , ferramenta que monitora a queda de aplicativos, as reclamações sobre o streaming tiveram início às 08h46 (horário de Brasília) e atingiram o pico às 09h31, quando somaram mais de 245.

O TechTudo testou o Spotify Web e também teve problemas com a conexão. Tentamos entrar em contato com a assessoria do Spotify para entender o que vem causando a instabilidade e se há previsão para a normalização, mas até o fechamento dessa matéria, não houve retorno.

1 de 3 Spotify está fora do ar mais uma nessa quinta-feira (27); confira detalhes — Foto: Divulgação/Unsplash Spotify está fora do ar mais uma nessa quinta-feira (27); confira detalhes — Foto: Divulgação/Unsplash

No Google Trends, plataforma que monitora as pesquisas feitas no buscador, diversas buscas envolvendo o Spotify tiveram picos nas últimas horas. "Spotify fora do ar", "Spotify Web caiu" e "Spotify parou de funcionar" são exemplos. Consultas como "Spotify não toca música", "Spotify travando" e "Não é possível tocar a música atual" também registraram alta. No Downdetector, as reclamações vem subindo desde as 08h46, quando o problema foi constatado pela plataforma.

2 de 3 Reclamações sobre a instabilidade do Spotify começaram por volta de 8h30, intensificando-se a partir das 9h — Foto: Reprodução/Yuri Neri Reclamações sobre a instabilidade do Spotify começaram por volta de 8h30, intensificando-se a partir das 9h — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Nos testes realizados pelo TechTudo, houve uma dificuldade em acessar as páginas iniciais do Spotify Web. Apesar de termos conseguido logar na conta, a plataforma não mostrou sua "home", que exibiu uma mensagem dizendo "página não encontrada" que não sumia nem se tentássemos nos redirecionar para o início. O mesmo problema foi constatado por diversos usuários no Twitter, que se mostraram insatisfeitos com a situação. Vale lembrar que essa é a terceira vez nas últimas duas semanas que o serviço apresenta problemas.

3 de 3 Spotify Web exibiu o erro de página não encontrada nos testes do TechTudo — Foto: Reprodução/Spotify Spotify Web exibiu o erro de página não encontrada nos testes do TechTudo — Foto: Reprodução/Spotify

Veja abaixo algumas reclamações de usuários do Spotify.

