Star Wars e Hoa são os jogos grátis do Xbox Games With Gold em maio

Star Wars Episode I Racer e Hoa serão os jogos grátis de maio da promoção Games with Gold, disponível para assinantes da Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. O clássico game de corridas de Star Wars, lançado originalmente em 1999 para o Nintendo 64, marca presença no mês com data comemorativa da franquia (4 de maio). Já Hoa oferece uma experiência de plataforma mais contemplativa para jogadores que querem relaxar. Confira, a seguir, mais detalhes sobre os jogos grátis de maio do Xbox.