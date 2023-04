Starship explode: lançamento da nave da SpaceX gera memes na web; veja

A Starship explodiu após ser lançada na manhã desta quinta-feira (20) — e a Internet já está reagindo ao evento com memes e comentários engraçados. O lançamento da nave, transmitido pelo site da SpaceX e por seu canal oficial no YouTube, havia sido adiado, já que aconteceria originalmente na segunda-feira (17). Na web, é possível encontrar publicações de usuários comparando a explosão da Starship à compra do Twitter por Elon Musk, que também é proprietário da empresa de sistemas aeroespaciais.