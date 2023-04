Telas de celulares estão mais brilhantes, confirma estudo

A pesquisa considera como smartphones premium aqueles que custam a partir de US$ 600, ou cerca de R$ 2.940, pela conversão direta do dólar.

Esse fenômeno, que começou entre os celulares premium, já começa a aparecer entre os modelos de porte médio, de acordo com o relatório. Neste caso, o da Samsung é o mais emblemático para o instituto, pois a empresa coreana reduziu de 90% para 20% o volume de smartphones na faixa de 450 nits e aumentou um total de 13% no catálogo de dispositivos cuja tela passa dos 700 nits.

Ao contrário dos monitores de PC e televisores, as telas dos celulares precisam de mais brilho por serem cada vez mais usadas em local aberto, às vezes até mesmo sob o sol intenso. Ainda de acordo com o relatório, outros fatores técnicos também devem influenciar para uma boa imagem junto com o brilho, como gama de cores e taxa de contraste, que vem evoluindo com a melhoria do HDR.