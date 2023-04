Telegram ainda está fora do ar? App funciona parcialmente hoje

Com a suspensão, o aplicativo foi removido das lojas App Store (iPhone) e Google Play Store (Android) e não pode mais ser baixado. Quem já tem o Telegram instalado no celular consegue abri-lo, mas não consegue enviar nem receber mensagens.

O TechTudo fez alguns testes para verificar o funcionamento do Telegram. Em um celular Galaxy A32 com Android 13 e rodando a versão v. 9.6.2 do app, foi possível acessar o mensageiro normalmente, enviando e recebendo mensagens inclusive de conversas em grupo. Já em alguns celulares iPhone, o Telegram apresentou erro de carregamento contínuo e não enviou nem recebeu mensagens.

Sendo assim, o app continua com conexão instável, funcionando para alguns usuários, mas não para todos. O Downdetector, site que verifica o funcionamento de serviços digitais, segue apontando reclamações contínuas sobre o mensageiro. O pico aconteceu na tarde de quinta-feira (27), às 13h36, quando chegou a 167 relatos. Ainda não há previsão de retorno à normalidade do Telegram no Brasil.

Entenda por que o Telegram foi bloqueado no Brasil

O bloqueio do Telegram foi solicitado pela Justiça Federal do Espírito Santo na última quarta-feira (26), após expirar o prazo para que o mensageiro entregasse documentos relevantes para uma investigação sobre grupos neonazistas no app. De acordo com a Polícia Federal, esses grupos estariam promovendo guias de como realizar massacres, disseminando mensagens de cunho racista, antissemita e terrorista, e induzindo, também, menores de idade a cometer atentados.

Porque esses grupos se organizam pelo Telegram, o órgão federal solicitou a colaboração do mensageiro para o desenrolar da investigação. O app entregou somente uma parte dos documentos pedidos pela PF, mas não tudo. É por isso que, na quarta-feira, foi expedida a ordem de bloqueio do aplicativo.

Na última quinta-feira (27), um dos fundadores do Telegram, Pavel Durov, se manifestou sobre o caso em seu canal oficial na plataforma, alegando que teriam sido solicitados "dados que são tecnologicamente impossíveis de obter". O empresário afirma ainda que recorreu da decisão do tribunal e aguarda, agora, retorno do órgão federal.

Vale dizer, porém, que esta não é a primeira vez que o Telegram se indispõe com a Polícia Federal brasileira por não colaborar com investigações. Em 2022, o aplicativo chegou a ter ordem de bloqueio expedida, mas acabou entregando os documentos solicitados antes que a suspensão entrasse em vigor.

Por enquanto, ainda não há previsão para o fim do bloqueio do Telegram no Brasil.

Com informações de Downdetector

