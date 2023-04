Telegram caiu? Após anúncio de bloqueio, app não está funcionando

Nos testes realizados pelo TechTudo em um celular Android, não foi possível receber ou mandar mensagens pelas versões mobile e desktop do Telegram. Abaixo, entenda o que ocorreu para a suspensão, além de conferir as notificações e o print do problema.

O Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas no Google, registrou aumento repentino para buscas como "Telegram não funciona", "Telegram não conecta" e "Telegram sai do ar". O problema e os termos surgem após a decisão da Justiça Federal do Espírito Santo de suspender o aplicativo no país -- o caso ocorreu após o mensageiro não entregar à PF todos os dados solicitados para uma investigação sobre grupos neonazistas no app. No Downdetector as notificações seguem crescendo.

Abaixo, confira o print do problema feito durante os testes do TechTudo. Como mencionado, o status de "Conectando" se mantém na parte superior do chat e, na tentativa de enviar uma nova mensagem, um ícone indica que ela não foi entregue (como se estivesse "em espera").

