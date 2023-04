Telegram volta a funcionar após bloqueio ser derrubado

O Telegram volta a funcionar após cassação da liminar que impedia a operação do app, divulgada neste sábado (29). O desembargador federal do TRF2 Flávio Lucas suspendeu parcialmente a decisão que bloqueava temporariamente o funcionamento do app de mensagens no Brasil por não cumprir decisões judiciais. Até agora, o TechTudo confirmou que o app está operando nos celulares da Claro e Vivo. A liberação deve acontecer aos poucos para os usuários.