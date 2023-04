Telegram bloqueado no Brasil: tudo o que você deve saber sobre a suspensão

O Telegram está com ordem de suspensão publicada pela Justiça Federal do Espírito Santo, e deve ser removido das lojas App Store e Google Play Store ainda nesta quarta-feira (26). A decisão foi emitida pelo órgão a pedido da Polícia Federal, após o mensageiro não entregar à PF todos os dados solicitados para uma investigação sobre grupos neonazistas no app. De acordo com o jornal O Globo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, já havia manifestado que o Ministério abriria processo administrativo contra o app , quando o Telegram não informou as medidas adotadas para conter grupos extremistas no aplicativo.

O TechTudo fez um guia com as principais dúvidas sobre a suspensão do Telegram no Brasil nesta quarta-feira (26). Nas próximas linhas, entenda o que se sabe sobre o caso e o que deve acontecer com o aplicativo hoje. Vale dizer que, até o momento, o mensageiro ainda não se manifestou sobre o bloqueio.

1 de 2 Telegram suspenso no Brasil: o que você precisa saber sobre o caso — Foto: Divulgação/Getty Images Telegram suspenso no Brasil: o que você precisa saber sobre o caso — Foto: Divulgação/Getty Images

Por que o Telegram foi suspenso no Brasil?

O Telegram teve ordem de suspensão emitida hoje (26) após não entregar à Polícia Federal dados sobre grupos extremistas no aplicativo. De acordo com o documento oficial da PF, esses grupos estariam realizando "possível corrupção" de menores de idade, induzindo-os a compartilhar e praticar atos antissemitas e racistas. Além disso, também estariam incentivando que jovens realizassem ações terroristas, como os atentados que aconteceram em diversas escolas do Brasil neste ano.

A ordem foi emitida pela Justiça Federal do Espírito Santo. No dia 20 de abril, quinta-feira, o aplicativo tinha entregado apenas parte do material solicitado. Ontem (25), foi concedido ao mensageiro o prazo de 24 horas para entregar os dados, mas novamente o Telegram não acatou à ordem judicial. Segundo a PF, as informações solicitadas seriam importantes para o desdobramento das investigações.

A PF, no entanto, não foi o único órgão que se manifestou pela suspensão do aplicativo no Brasil. Na última quinta-feira (20), o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou a abertura de um processo administrativo contra o Telegram, após o app não especificar quais medidas seriam adotadas para combater o avanço de grupos extremistas no mensageiro.

Vale dizer que o aplicativo tem sido muito utilizado por esses grupos para divulgar mensagens racistas, antissemitas e de cunho terrorista. Apesar disso, o Telegram não é muito claro em suas diretrizes sobre as ações que toma para conter a disseminação desse tipo de conteúdo.

Com a ordem publicada, além de ser suspenso, o Telegram também deverá pagar multa de R$ 1 milhão por dia enquanto mantiver a recusa à entrega dos documentos.

2 de 2 Telegram é palco para diversos grupos antissemitas, racistas e terroristas; app não se manifestou ainda sobre a suspensão — Foto: Divulgação/Getty Images Telegram é palco para diversos grupos antissemitas, racistas e terroristas; app não se manifestou ainda sobre a suspensão — Foto: Divulgação/Getty Images

O que vai acontecer após a suspensão? Quando o Telegram vai ser bloqueado?

O Telegram deve ficar fora do ar já a partir de hoje (26), após o pedido de suspensão. Não é a primeira vez que o aplicativo corre risco de banimento no país, e novamente o motivo disso é a falta de colaboração com investigações feitas pela Polícia Federal. De acordo com o ministro Flávio Dino, o aplicativo "tradicionalmente é de difícil contato, é de difícil diálogo".

O próximo passo, de acordo com o que foi divulgado até o momento, será notificar as operadoras de telefonia móvel Vivo, Claro, Tim e Oi para suspenderem o acesso ao aplicativo. O Google e a Apple, responsáveis pelas lojas App Store (iPhone) e Play Store (Android), também serão notificados para tirar o Telegram do ar. Assim, a expectativa é de que não seja possível acessar o mensageiro já a partir de hoje - isto é, caso não haja colaboração do app com os órgãos federais.

Em declaração ao TechTudo, a PF confirmou o pedido de suspensão. Veja a nota oficial abaixo:

"A Polícia Federal informa que, em razão do descumprimento de determinação judicial provocada pela PF no interesse de uma investigação em curso, foram determinadas sanções ao aplicativo Telegram, que estão sendo executadas nesta data."

O Telegram já se manifestou sobre a suspensão?

O Telegram ainda não se manifestou sobre a suspensão do aplicativo no Brasil. O TechTudo procurou a assessoria do mensageiro, mas, até fechamento da matéria, não havia recebido retorno. O texto será atualizado quando houver uma resposta.

Há alguma previsão de retorno?

Não há previsão de retorno de funcionamento do Telegram. Isso ocorre porque é preciso, primeiro, que o aplicativo colabore com os órgãos federais para, então, ter ordem emitida desfazendo a sua suspensão.

Quais são as alternativas ao Telegram?

Algumas alternativas ao Telegram são o Signal, o Viber e o próprio WhatsApp(confira um comparativo). Todos eles têm funções muito similares ao mensageiro, incluindo grupos, emojis e ligações de voz. Os três apps estão disponíveis para iPhone (iOS) e Android.

Vale dizer que todas as plataformas digitais do tipo serão incluídas no pacote contra violência nas escolas, promovido pelo Governo Federal. Assim, todas elas precisarão apresentar medidas de combate contra grupos de ódio e/ou terroristas.

Com informações de Jornal O Globo e g1 (1 e 2)

