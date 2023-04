The Last of Us 2, FIFA 23 e mais jogos estão até 75% mais baratos

Por sua vez, a plataforma Steam, referência em games de PC, traz preços convidativos em nomes como FIFA 23, Hunt Showdown e Borderlands 3. O jogo brasileiro Fobia - St. Dinfna Hotel também está à venda pela metade do preço. Confira, a seguir, todas as principais ofertas da semana.

Em Ghost of Tsushima, o samurai Jin Sakai fica dividido entre sua honra ou fazer tudo ao seu alcance para salvar seu povo; veja esse e outros jogos com desconto nessa semana — Foto: Divulgação/Sucker Punch

PlayStation

A versão mais completa do jogo de luta da NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11 Ultimate, está com 80% de desconto nesta semana. O remake de Demon’s Souls para PS5 também está entre os destaques, uma vez que sai por menos da metade do preço. Confira essas e mais ofertas da loja digital da Sony a seguir:

O remake de Demon's Souls para PlayStation 5 (PS5) atualizou o clássico game com visuais impressionantes — Foto: Reprodução/PlayStation

Ghost of Tsushima: Versão do Diretor - R$ 98,96;

Cyberpunk 2077 - R$ 124,75;

The Last of Us Part 2 - R$ 49,87;

Mortal Kombat 11 Ultimate - R$ 55,99;

Demon’s Souls - R$ 146,95;

Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão - R$ 146,95;

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões - R$ 99,80;

Assassin’s Creed: Origins - R$ 57,47;

Hollow Knight: Voldheat Edition - R$ 31,25;

GTA 5 - R$ 98,96.

Xbox

Os fãs de jogos desafiadores podem economizar em Cuphead & The Delicious Last Course, que inclui a DLC que leva os jogadores para uma nova ilha repleta de desafios. O capítulo mais recente da franquia mais popular da Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla, também está em oferta e é uma oportunidade para quem ainda não explorou as terras nórdicas. Por fim, Sekiro: Shadows Die Twice, eleito Jogo do Ano em 2019, está por menos da metade do preço. Veja as melhores promoções do Xbox a seguir:

Mortal Kombat 11 também traz colaborações inusitadas no seu elenco, incluindo Coringa — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

Red Dead Redemption 2 - R$ 82,48;

Far Cry 6 - R$ 69,98;

The Wticher 3: Wild Hunt - R$ 71,50;

Cuphead & The Delicious Last Course - R$ 53,96;

Assassin’s Creed Valhalla - R$ 92,38;

Sekiro: Shadows Die Twice - R$ 99,50;

Dragon Ball Z: Kakarot - R$ 74,97;

FIFA 23 - R$ 89,70;

Batman: Arkham Collection - R$ 37,50;

Control Ultimate Edition - R$ 38,70.

Steam

Call of Duty: Modern Warfare 2 2022, lançamento mais recente da franquia, está à venda com 35% de desconto nesta semana. Também é possível garantir No Man’s Sky, Crash Bandicoot 4: It’s About Time e It Takes Two com preços mais acessíveis, mas por tempo limitado. Confira as melhores ofertas da plataforma da Valve:

Hunt: Showdown é um Battle Royale que chama a atenção pela temática, com cenários infestados por monstros, e visuais — Foto: Divulgação/Crytek

FIFA 23 - R$ 89,70;

Hunt: Showdown - R$ 35,60;

Borderlands 3 - R$ 17,98;

Fobia - St. Dinfna Hotel - R$ 28,99;

Call of Duty: Modern Warfare 2 - R$ 194,93;

No Man’s Sky - R$ 81,00;

Crash Bandicoot 4: It’s About Time - R$ 89,95;

It Takes Two - R$ 99,50;

BioShock: The Collection - R$ 23,80;

Metro Exodus - R$ 14,00.