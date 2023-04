The Witcher 3ª temporada: tudo o que sabemos até agora sobre a série

A terceira temporada de The Witcher será lançada na Netflix em 29 de junho, conforme anunciado pela empresa de streaming na última terça-feira (25). Pela primeira vez, os oito novos episódios da série estrelada por Henry Cavill, o Superman da DC Comics , serão divididos em dois volumes — com a estreia dos três últimos capítulos em 27 de julho. Além de continuar a trajetória de Geralt (Cavill) e Yennefer (Anya Chalotra), a Princesa Ciri (Freya Allan) promete ser o grande destaque da temporada, com controle cada vez maior de seus poderes.

A nova fase da produção também será a última de Henry Cavill, que se despede do papel de protagonista. Geralt De Rivia será interpretado por Liam Hemsworth (Jogos Vorazes) na quarta temporada de The Witcher, já confirmada pela Netflix. Com o sucesso da série, que quebrou recordes de audiência do streaming, a terceira parte deve atrair ainda mais a atenção dos fãs. Confira tudo o que sabemos sobre os novos episódios a seguir.

2 de 4 The Witcher: Ciri (Freya Allan) ganha ainda mais importância na terceira temporada — Foto: Divulgação/Netflix The Witcher: Ciri (Freya Allan) ganha ainda mais importância na terceira temporada — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Veja no Fórum do TechTudo

Qual a história da temporada 3 de The Witcher?

Geralt continua em sua saga para proteger Ciri. Porém, na terceira temporada, a Princesa enfrenta problemas ainda maiores, se tornando alvo de monarcas, magos e feras do continente. Todos, incluindo Geralt e Yennefer, querem entender mais sobre os poderes sobrenaturais da jovem, com potencial de destruir todos os universos em The Witcher.

Nos novos episódios, Yennefer se debruça ainda mais nos treinamentos de Ciri, enquanto o grupo se esconde na fortaleza protegida de Aretuza. Entretanto, o protagonista e a feiticeira vão descobrir batalhas ainda maiores, envolvendo nomes políticos poderosos e um nível de magia ainda não explorado anteriormente.

O primeiro capítulo da terceira parte de The Witcher se chama Shaerrawedd e foi dirigido por Stephen Surjik. O termo faz referência às ruínas de palácios élficos, que serão explorados por Geralt e Ciri na nova temporada.

3 de 4 Terceira temporada de The Witcher será dividida em dois volumes na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Terceira temporada de The Witcher será dividida em dois volumes na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

O que esperar da nova season?

Em entrevistas, a equipe de The Witcher já avisou que a saída de Henry Cavill será em grande estilo. A criadora Lauren Hissrich contou ao Entertainment Weekly que a despedida do ator será “heroica” e marcante, como forma de honrar o apoio e a dedicação de Henry nos primeiros anos da série.

A terceira temporada ainda se baseia na saga de livros de Andrzej Sapkowski, que fez sucesso no mundo dos games. Os novos episódios fazem referência à obra Tempo do Desprezo (Time of Contempt, em inglês) e prometem ser a adaptação mais fiel até então. Ainda em entrevista ao EW, Hissrich afirmou: “O livro nos deu tantos eventos, enredos e momentos decisivos para os personagens. Tivemos muito o que fazer e conseguimos nos manter muito perto da obra”. Além disso, os episódios acontecem em uma janela temporal muito menor do que as anteriores.

A criadora adiantou que Geralt tem como foco principal a proteção de Ciri, deixando a sua neutralidade de lado oficialmente. Ela também apontou que o enredo trata ainda mais de questões políticas e disputas de poder. Por fim, Lauren Hissrich afirma que a terceira temporada é responsável por preparar o terreno para “uma nova missão” do protagonista, que chegará na quarta parte, já com Hemsworth no papel principal.

4 de 4 The Witcher terá novos personagens na terceira temporada — Foto: Divulgação/Netflix The Witcher terá novos personagens na terceira temporada — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e novos atores da terceira temporada

Henry Cavill, Anya Chalotra (Wanderlust), Freya Allan (Coquetel Explosivo) e Joey Batey (Billy The Kid) retornam para os papéis de Geralt de Rivia, Yennefer de Vengerberg, Princesa Cirilla de Cintra e Jaskier. Além dos protagonistas, ainda fazem parte do elenco MyAnna Buring (A Saga Crepúsculo) como Tissaia, Eamon Farren (Acorrentados) como Cahir, Mimî M. Khayisa (Mr Selfridge) como Fringilla e Royce Pierreson (Line of Duty) no papel de Istredd.

Anna Shaffer (Harry Potter e o Enigma do Príncipe), Mecia Simson (Admirável Mundo Novo) e Tom Canton (Wasted) são outros nomes que continuam como Triss Merigold, Francesca e Filavandrel, respectivamente.

Novos atores também marcam a terceira temporada de The Witcher. Hugh Skinner (Fleabag) fará Radovid, irmão mais novo do Rei Vizimir, Meng’er Zhang (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) será Milva, uma humana adotada por dríades, Robbie Amell (A Babá) será o guerreiro Gallatin e, por fim, Christelle Elwin (Firecracker) será Mistle, integrante da gangue Os Ratos. Rumores apontam, inclusive, que o grupo de adolescentes — chamados de The Rats, em inglês — pode ganhar spin-off no futuro.

Veja teaser da terceira temporada de The Witcher

Assista: como mudar o plano da Netflix