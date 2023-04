The Witcher, FIFA e outros jogos estão até 75% mais baratos nesta semana

A PlayStation Store segue com as Ofertas de Páscoa na loja digital do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), com descontos de até 75% em títulos selecionados do catálogo. Entre os mais populares estão nomes como The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin’s Creed Valhalla e a trilogia de Tomb Raider. Por sua vez, os consoles Xbox contam com descontos mais tímidos esta semana, com destaque para a franquia de jogos Lego. Ainda assim, é possível economizar em outros nomes como Dragon Ball: Xenoverse e Forza Horizon 5.