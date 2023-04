'Toda Luz Que Não Podemos Ver', da Netflix, ganha data de estreia e teaser

A produção é adaptada do romance homônimo do autor Anthony Doerr, vencedor do Prêmio Pulitzer pela obra. No trailer, são mostradas cenas sem diálogos com detalhes da história, já definida como uma minissérie épica pela Netflix. No enredo, dois jovens em lados opostos na Segunda Guerra Mundial mantém uma amizade via transmissão de rádio.

2 de 3 Na trama, uma jovem cega sobrevive ao lado do pai aos horrores da Segunda Guerra Mundial — Foto: Divulgação/Netflix Na trama, uma jovem cega sobrevive ao lado do pai aos horrores da Segunda Guerra Mundial — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo e personagens

Na França, Marie-Laure (Aria Mia Loberti e Nell Sutton na fase infantil) é uma jovem que ficou cega por catarata ainda criança. Ela é filha de Daniel LeBlanc (Ruffalo), um chaveiro que foge com ela e seu irmão (interpretado por Hugh Larrie) após a cidade ser tomada pelos nazistas. Daniel também protege uma pedra lendária chamada Mar de Chamas, um item raro e poderoso.

Durante sua estadia na cidade de Saint-Malo, cidade portuária na França, Maurie-Laurie conhece Werner Pfennig, um órfão alemão que é forçado a entrar no exército nazista e descobre uma paixão por rádios. Mesmo em lados opostos na guerra, os dois buscam juntos uma forma de sobreviver aos horrores do conflito.

3 de 3 Werner é um oficial do exército alemão que faz contato com a francesa Maurie-Laurie via rádio — Foto: Divulgação/Netflix Werner é um oficial do exército alemão que faz contato com a francesa Maurie-Laurie via rádio — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica

Vale lembrar que, assim como sua personagem, a estreante Aria Mia Loberti é portadora de deficiência visual. Além do trio de protagonistas, foram também confirmados no elenco Louis Hofmann (Dark), Lars Eidinger (Acima das Nuvens), Hélène Cardona (Chocolate), Tomm Voss (Viúva Negra), Rhashan Stone (Black Mirror), Andrea Deck (Os Miseráveis), Jeremy Wheeler (The Crown), James Dryden (Jogador Nº 1), entre outros.

O livro Toda Luz que Não Podemos Ver foi lançado nos Estados Unidos em maio de 2014, sendo vencedor no ano seguinte do Prêmio Pulitzer. O romance vendeu cerca de 5,7 milhões de cópias pelo mundo, ficando na lista de mais vendidos do The New York Times por 200 semanas. No Brasil, o livro é publicado pela Editora Intrínseca.