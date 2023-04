Todas as Flores: o que esperar da 2° fase da novela exclusiva do Globoplay

A segunda fase da novela Todas as Flores tem estreia marcada para a próxima quarta (5) no Globoplay . A produção exclusiva do streaming da Rede Globo promete 40 episódios com muitas reviravoltas na vida das protagonistas Maíra (Sophie Charlotte) e sua mãe Zoé (Regina Casé). Lançada em outubro de 2022, Todas as Flores teve 45 episódios na primeira fase. Depois de Verdades Secretas II, a obra é a segunda novela original do Globoplay.

O título é uma produção de João Emanuel Carneiro (Avenida Brasil) e tem no elenco principal Regina Casé (Amor de Mãe), Sophie Charlotte (Todas as Mulheres do Mundo), Letícia Collin (Novo Mundo), Mariana Nunes (Divino Amor), Fabio Assunção (Onde Está Meu Coração), Humberto Carrão (Aquarius), Caio Castro (I Love Paraisópolis), e mais. Se você é fã de Todas as Flores e quer saber de antemão o que vai rolar na segunda fase, acompanhe a seguir. Vale lembrar que o conteúdo está repleto de spoilers!

Enredo de Todas as Flores (alerta de spoilers!)

Na primeira fase da novela conhecemos Maíra (Charlotte), uma jovem deficiente visual filha de Rivaldo (Chico Díaz). Durante todo esse tempo, a protagonista não havia conhecido sua mãe. Até que um dia, uma mulher rica chamada Zoé (Casé) aparece na casa de Maíra alegando ser sua genitora. Após a morte de seu pai, a jovem vai morar no apartamento da empresária. Maíra, no entanto, sequer desconfia das intenções de Zoé, que também tem como filha a ambiciosa Vanessa (Letícia Collin).

Como melhor amiga nesta nova jornada, Maíra tem ao seu lado os conselhos de Judite (Mariana Nunes), uma costureira que conhece bem a real personalidade de Zoé e Vanessa, e avisa que as duas são envolvidas com tráfico humano. O núcleo romântico da novela é protagonizado por Maíra e Rafael (Humberto Carrão), namorado de Vanessa. No entanto, a vilã o trai com Pablo (Caio Castro), filho de Judite, algo que rende muitos conflitos entre os personagens do quadrado amoroso. Vale lembrar que o Globoplay disponibilizou um resumo da trama para quem quiser assistir.

O que esperar da segunda temporada?

No teaser divulgado pelo Globoplay, é visto que Maíra aparece com curativos nos olhos, um indicativo de transplante de córnea realizado no último episódio da primeira fase. Ela ainda é presa por um motivo ainda não revelado no vídeo. Desconfia-se que seja parte do plano para ter de volta o seu filho, ou uma armadilha causada pelas vilãs Vanessa e Zoé. Falando na personagem de Regina Casé, ela aparece em um momento de tensão empunhando um revólver contra um alvo desconhecido.

Outra cena marcante é o reencontro de Diego (Nicolas Prattes) com a irmã Jéssica (Duda Batsow) em um local não indicado. Como a personagem também está na fazenda de tráfico humano, acredita-se que Diego está no mesmo local. Já as personagens Mauritânia (Thalita Carauta) e Débora (Barbara Reis) aparecem aos prantos. Resta saber o que ocorreu para que as duas mulheres de índoles distintas estivessem sofrendo.

A novela é uma criação de João Emanuel Carneiro, que tem a direção do folhetim Carlos Araujo (Velho Chico) na parte artística. Outros diretores que integram a equipe são Guilherme Azevedo (Tim Lopes: Histórias de Arcanjo), Luiz Antonio Pilar (Lima Barreto ao Terceiro Dia), Carla Bohler (I Love Paraisópolis), Fellipe Barbosa (Domingo) e Oscar Francisco (Geração Brasil).

