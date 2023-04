Tomb Raider Reloaded: veja gameplay e requisitos do jogo para celular

Tomb Raider Reloaded é um novo jogo mobile da heroína Lara Croft, publicado pela Square Enix e desenvolvido pela Emerald City Games. Com puzzles e elementos roguelike, o título oferece uma gameplay simples, que pode ser jogada com apenas uma das mãos. Nele, a protagonista deve explorar tumbas e enfrentar vários tipos de inimigos para obter artefatos. O título está disponível gratuitamente (mas com microtransações) para Android e iPhone (iOS) e para assinantes da Netflix em versão completa. Veja, a seguir, mais detalhes sobre.