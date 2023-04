TUDUM, evento da Netflix, acontece em São Paulo; veja datas e ingressos

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (20) o retorno do TUDUM , evento mundial da plataforma de streaming. O anúncio foi divulgado por meio de vídeo com Maísa nas redes sociais do serviço, nesta quinta-feira (20), e revelou que o encontro de fãs voltará à modalidade presencial em São Paulo nos dias 16, 17 e 18 de junho, no Parque Ibirapuera. De forma gratuita, o primeiro lote de ingressos será distribuído a partir do meio-dia (horário de Brasília) do dia 3 de maio.

Com experiências imersivas relacionadas às principais séries e filmes da plataforma, o público pode esperar conferir de perto suas estrelas favoritas e participar de games e pocket shows, de acordo com edições passadas. Informações sobre séries, filmes e atores presentes no evento de 2023 serão divulgadas em breve pela Netflix.

Criado no Brasil, a primeira edição do evento ocorreu em 2020, de forma presencial e também no Pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Estiveram presentes, por exemplo, Lana Conor e Noah Centineo, estrelas do filme Para Todos Os Garotos Que Já Amei.

No entanto, em 2021, por conta da pandemia de coronavírus, o festival se adaptou para a modalidade virtual e seguiu neste estilo no ano seguinte. Em 2022, o painel divulgou cenas inéditas de Round 6, prévias de séries como Rainha Charlotte e o filme Enola Holmes 2 e novidades sobre The Crown, Emily in Paris e Wandinha.