Uber fora do ar hoje? Usuários relatam problema para pedir carros

No Google Trends, recurso do Google que indica as buscas feitas em tempo real, diversas pesquisas relacionadas ao assunto tiveram picos nas últimas horas. Entre as mais buscadas pelos usuários, "Uber fora do ar", "Uber com problemas", "Uber instabilidade" e até mesmo suporte do aplicativo apareceram. Nos testes realizados pela equipe do TechTudo, não foi constatada qualquer instabilidade no aplicativo.