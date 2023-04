Ubisoft+ chega ao Xbox com Assassin's Creed, Far Cry e mais; veja jogos

2 de 3 Ubisoft+ chega ao Xbox Series X/S e Xbox One com vários games que podem ser acessados através de uma assinatura mensal — Foto: Reprodução/Xbox Wire Ubisoft+ chega ao Xbox Series X/S e Xbox One com vários games que podem ser acessados através de uma assinatura mensal — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Nos consoles Xbox, o Ubisoft+ dará acesso a mais de 60 jogos selecionados do catálogo da empresa. A coleção inclui os mais recentes capítulos Assassin's Creed Valhalla (com o DLC Dawn of Ragnarok), Odyssey e Origins; os principais games da série Far Cry, desde Far Cry 3 até Far Cry 6; multiplayers táticos como Rainbow Six Siege, esportes como Riders Republic e ainda títulos para a família, como UNO e Monopoly.

Para mais, jogos futuros da Ubisoft também já estão prometidos para chegar no serviço no "day one", dia da data de lançamento deles, como Assassin's Creed Mirage, The Crew Motorfest e Skull and Bones. Uma vantagem do serviço é que as versões dos games disponíveis costumam ser a melhor possível, como edições Deluxe, Premium ou Ultimate, com todos os DLCs inclusos.

3 de 3 Assassin's Creed Valhalla está disponível no Ubisoft+ para os consoles Xbox com seu DLC Dawn of Ragnarok — Foto: Divulgação/Ubisoft Assassin's Creed Valhalla está disponível no Ubisoft+ para os consoles Xbox com seu DLC Dawn of Ragnarok — Foto: Divulgação/Ubisoft

Jogadores que cancelarem sua assinatura da Ubisoft+ também podem ficar sem acesso a saves de seus jogos se não tiverem acesso a essas edições especiais nas quais estavam jogando. O serviço também se renova automaticamente por mês.

Lista de jogos do Ubisoft+ no Xbox Series X/S e Xbox One