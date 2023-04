Unrecord: jogo de tiro realista impressiona no visual e levanta polêmica

Unrecord é um novo jogo de tiro tático FPS, que impressionou jogadores com seus visuais extremamente realistas, mas também levantou polêmicas. Isso porque o game, publicado pela produtora independente francesa DRAMA, tem temática policial e conta com ponto de vista em primeira pessoa, mostrado através de uma câmera de lapela.

Além de uma demonstração da gameplay, o título também recebeu uma página na loja digital Steam, onde já está disponível para ser adicionado à lista de desejos dos usuários. Assim, é seguro dizer que ele será lançado para PC, mas ainda não há uma data de lançamento definida. Veja, a seguir, mais detalhes sobre Unrecord.

1 de 2 Unrecord impressiona com seu visual em primeira pessoa, que o faz passar por uma filmagem real; veja mais detalhes, como história e gameplay — Foto: Reprodução/Steam Unrecord impressiona com seu visual em primeira pessoa, que o faz passar por uma filmagem real; veja mais detalhes, como história e gameplay — Foto: Reprodução/Steam

Unrecord foi mostrado pela primeira vez em 2022, quando ainda nem tinha título definido. Na época, o jogo impressionou tanto por seus gráficos, que usuários questionaram se eles eram realmente gerados em tempo real. Para o desenvolvimento desses visuais, criados para simular a gravação de uma câmera corporal real, a produtora utilizou Unreal Engine 5, tecnologia voltada para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S.

Além da representação realista da ambientação, há detalhes na perspectiva que garantem ainda mais imersão na experiência, como filtros, efeitos de lente e foco, iluminação e som ambiente. Outro toque extra incluído é que os rostos dos suspeitos aparecem censurados, assim como nas gravações divulgadas na vida real.

A história promete uma narrativa imersiva e diálogos complexos. No papel de um policial, jogadores terão que investigar diversos tipos de caso, com dilemas morais e várias reviravoltas no enredo. Durante a ação, será possível ver opções de diálogo para interrogar suspeitos e realizar funções, como avisar a central sobre sua situação.

2 de 2 Além da atmosfera realista Unrecord promete também trazer uma narrativa forte com reviravoltas, diálogos complexos e dilemas morais — Foto: Reprodução/Steam Além da atmosfera realista Unrecord promete também trazer uma narrativa forte com reviravoltas, diálogos complexos e dilemas morais — Foto: Reprodução/Steam

Ainda, segundo a produtora, o jogo apresentará mecânicas de gameplay inovadoras, como um sistema de tiro único. Além disso, no vídeo divulgado pela empresa, é possível ver que o personagem possui movimento livre das mãos e pode se inclinar nas paredes para observar antes de avançar.

A reação do público quanto ao game ficou bastante dividida. Enquanto alguns se impressionaram com a qualidade dos gráficos, outros chegaram até a duvidar da veracidade do jogo. Outro ponto que também foi levantado e, inclusive, gerou polêmica, foi a temática, em face aos casos de violência policial que acontecem no mundo real.

Acerca desse último ponto, um comentário publicado no Twitter ressaltou que "pessoas de verdade morrem todos os dias sob o ponto de vista de uma câmera de lapela", e que não gostaria de ser o perpetrador dessa ação.

O vídeo da gameplay foi postado no Twitter pelo usuário Spindler na noite de quarta-feira (19). Em menos de 20 horas, ele acumulou mais de 40 milhões de visualizações, com 150 mil likes e 20 mil retweets. A versão do vídeo no YouTube tem 210 mil visualização ,com 6.400 likes e 197 dislikes. As inspirações do game mencionadas pela produtora incluem outro título policial, Ready or Not, mas também o game Firewatch, que tem menos ação e é focado em narrativa.

O fundador do estúdio The Outsiders, diretor criativo no game Metal: Hellsinger, deu seu opinião ao comentar na postagem original do Twitter. Ele disse que Unrecord parecia muito legal, mas que tinha uma atmosfera profundamente desconfortável. Em outras respostas, ele explicou mais a fundo seu comentário, esclarecendo que não estava falando contra o jogo.

"Há uma enorme oportunidade de usar esse estilo de jogo para transmitir uma reação extremamente poderosa, provavelmente desconfortável/desafiadora para aqueles que vivenciam isso. Por favor, considere a narrativa e as implicações cuidadosamente. (...) Deixe-me ser bem claro – há um lugar para jogos que te deixam desconfortável. Em nenhum lugar eu disse que esse jogo não deveria existir. Eu vou querer jogar? Não sei. Talvez? Depende do que é"