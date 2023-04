Usar VPN ou proxy no Telegram? Entenda por que isso não é uma boa ideia

O Telegram foi suspenso no Brasil na última quarta-feira (26) e, desde então, usuários de todo o país têm se perguntado como acessar o aplicativo mesmo bloqueado. Para isso, dois dos principais métodos a que as pessoas têm recorrido é usar VPN ou proxy na tentativa de burlar a suspensão. O bloqueio foi emitido na tarde de ontem pela Justiça Federal do Espírito Santo, após o aplicativo não atender às solicitações de colaboração com uma investigação da Polícia Federal sobre grupos neonazistas presentes no mensageiro.