Valorant Challengers Brazil 2023: veja times e jogos da 2ª etapa

O Valorant Challengers Brazil (VCT Brazil) 2023 retorna para sua 2ª etapa nesta quarta-feira (5). A competição acontece até o dia 4 de junho, sendo dividida entre a fase regular e os playoffs. As mesmas oito equipes que participaram da Etapa 1, vencida pela The Union , retornam ao novo desafio para batalhar, em especial, por mais Pontos de Circuito. Essa pontuação servirá para definir as duas equipes brasileiras classificadas para o VCT Ascension 2023, onde disputarão por uma vaga no VCT Américas 2024.

Vale dizer que ainda há uma premiação de R$ 405 mil, valor que será dividido entre as participantes. Assim como na etapa anterior, o VCT Brazil 2023 (2ª Split) será transmitido nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre a Etapa 2 da competição.

1 de 5 Veja todos os detalhes sobre a Etapa 2 do VCT Brazil 2023, como equipes e calendário — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/Valorant Brasil Veja todos os detalhes sobre a Etapa 2 do VCT Brazil 2023, como equipes e calendário — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/Valorant Brasil

👉 Qual o melhor jogador de Valorant do mundo? Opine no Fórum do TechTudo

Equipes participantes

A Etapa 2 do VCT Brazil 2023 contará com as mesmas equipes da Etapa 1. Há apenas uma novidade: a TBK Esports realizou uma fusão com a Associação Portuguesa de Desportos e passará a se chamar TBK Lusa, ou TBKL. As demais equipes permanecem as mesmas: The Union, Vivo Keyd Stars, RED Canids Kalunga, TropiCaos, ODDIK, 00 Nation e Liberty.

Em relação às escalações de cada time, houve algumas alterações e transferências de jogadores entre as equipes. Entre os destaques das contratações estão as idas de Alexandre "xand" Zizi e Gabriel "bezn1" Costa para a 00 Nation. Já as principais mudanças foram a ida de João "Brinks" Victor para a TBK Lusa, a contratação do novato Jadisson "Sw" Rayan pela ODDIK e a chegada de Matheus "DeNaro" Hipólito na RED Canids Kalunga.

2 de 5 Veja quais são as equipes participantes do Valorant Challengers Brasil 2023 (2° Split) — Foto: Divulgação/Valorant Esports Veja quais são as equipes participantes do Valorant Challengers Brasil 2023 (2° Split) — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Um detalhe curioso em relação à Etapa 2 é que não haverá mais jogadores estrangeiros na competição. Na primeira etapa, o único jogador de fora do Brasil era o chileno Benjamín "adverso" Poblete, que está com status de "inativo" na 00 Nation no momento. Veja, na tabela abaixo, as lineups completas da 2ª etapa.

Valorant Challengers Brazil (2° Split) – Escalações 00 Nation (00) Liberty (LBR) ODDIK (ODK) RED Canids Kalunga (RED) TBK Lusa (TBKL) The Union (UNI) TropiCaos (CAOS) Vivo Keyd Stars (VKS) bezn1 tockers tisora CTC ryotzz havoc v1nNy pleets shion guuih BLD gaabxx lukzera raafa Mendes flainzz b4rtiN duhT sw gtn brk GuhRVN cortezia krain xand Zanatsu fznnn leoziN matheuZin ntk xenon liazzi artzin pepA jacob denaro Chase pancc Fatmarino pollo phonics (Treinador) Hiromi (Treinador/Reserva) m4nd (Reserva) napz (Treinador/Reserva) Shoyu (Treinador/Reserva) vkzinn (Reserva) paniqueziN (Treinador) Koy (Treinador) Fame (Treinador/Reserva)) - gatti (Treinador) - dyz (Treinador) peu (Treinador) - marlow (Treinador/Reserva) - - Evil (Treinador) - - - - -

Formato

O formato da Etapa 1 foi mantido para a Etapa 2. Em resumo, serão duas fases, a fase de grupos, ou fase regular, e os playoffs. A primeira fase começa nesta quarta-feira (5) e vai até o dia 17 de maio. As oito equipes se enfrentarão em séries melhores de três partidas (MD3). O objetivo é conquistar o maior número de vitórias possível para figurar no Top 6 da tabela de classificação, onde estarão os esquadrões que avançarão para a próxima fase.

Lembrando que líder e vice-líder da fase regular terão vaga assegurada nas semifinais, enquanto as outras quatro classificadas precisarão passar pelas quartas de final dos playoffs.

3 de 5 Para a Etapa 2, as duas piores equipes da primeira fase correm o risco de ficarem de fora do VCT Brazil em 2024 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/Valorant Brasil Para a Etapa 2, as duas piores equipes da primeira fase correm o risco de ficarem de fora do VCT Brazil em 2024 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/Valorant Brasil

Por outro lado, a penúltima e a última colocada serão eliminadas da Etapa 2. Vale destacar ainda uma diferença em relação à Etapa 1. Dessa vez, as duas últimas colocadas não estarão com suas vagas garantidas no Valorant Challengers Brazil e precisarão passar por uma Série de Promoção. Nessa série, as equipes lutarão pela permanência com as duas melhores equipes da Rising Tour, torneio promovido pela Gamers Club.

Já os playoffs acontecerão do dia 30 de maio ao dia 4 de junho. Os seis times serão colocados em uma chave de eliminação dupla, onde um time só será eliminado se sofrer duas derrotas. Todos os confrontos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). A exceção é a grande final, a ser disputada em uma série melhor de cinco partidas (MD5).

4 de 5 Na Etapa 1, The Union foi líder da fase regular e campeã nos playoffs, tornando-a a favorita a ficar com a taça na Etapa 2 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/Valorant Brasil Na Etapa 1, The Union foi líder da fase regular e campeã nos playoffs, tornando-a a favorita a ficar com a taça na Etapa 2 — Foto: Divulgação/Bruno Alvares/Valorant Brasil

Pontos de Circuito para o Ascension

É importante explicar a respeito dos Pontos de Circuito no VCT Brazil 2023 (Etapa 2). Todos os times na primeira etapa acumularam pontos e estão na disputa para conquistarem uma vaga no VCT Ascension 2023. Essa competição é o único caminho possível para chegar ao VCT Américas 2024, o torneio de Valorant mais importante do continente. Assim, todos estarão prestando atenção nas tabelas de pontuação para verificar as duas equipes que terão a oportunidade de disputar por uma vaga na competição.

Na Etapa 1, a campeã foi a The Union e levou 55 pontos para casa. Contudo, a pontuação aumentará para todas as posições na segunda etapa, com a campeã levando 75 pontos no total. Confira a divisão dos Pontos de Circuito em ambas as etapas na imagem abaixo:

5 de 5 Pontos conquistados na Etapa 1 do VCT Brazil 2023 e os pontos disponíveis para a Etapa 2 — Foto: Divulgação/Valorant Esports Pontos conquistados na Etapa 1 do VCT Brazil 2023 e os pontos disponíveis para a Etapa 2 — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Premiação

As equipes não serão premiadas apenas com Pontos de Circuito. A Riot Games separou o valor de R$ 405 mil, o mesmo da Etapa 1, para dividir entre todas as participantes do VCT Brazil 2023 (Etapa 2). Confira na tabela abaixo como ficou a divisão:

VCT Brazil 2023 (Etapa 2) – Premiação Colocação Premiação 1° R$ 110 mil 2° R$ 80 mil 3° R$ 55 mil 4° R$ 45 mil 5°–6° R$ 32,5 mil 7° R$ 25 mil 8° R$ 25 mil

Calendário

Na fase regular, todas as partidas acontecerão às quartas e quintas-feiras a partir das 17h, no horário de Brasília. Já os playoffs terão mais detalhes divulgados em breve. Lembrando que toda a ação será transmitida nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. Veja, a seguir, o calendário completo do VCT Brazil 2023 (Etapa 2):

Fase Regular

Semana 1

Quarta-feira, 5 de abril

17h – The Union x Vivo Keyd Stars

A seguir – RED Canids Kalunga x TropiCaos

Quinta-feira, 6 de abril

17h – ODDIK x Liberty

A seguir – 00 Nation x TBK Lusa

Semana 2

Quarta-feira, 12 de abril

17h – TBK Lusa x TropiCaos

A seguir – ODDIK x Vivo Keyd Stars

Quinta-feira, 13 de abril

17h – 00 Nation x RED Canids Kalunga

A seguir – Liberty x The Union

Semana 3

Quarta-feira, 19 de abril

17h – TBK Lusa x Vivo Keyd Stars

A seguir – 00 Nation x The Union

Quinta-feira, 20 de abril

17h – ODDIK x TropiCaos

A seguir – Liberty x RED Canids Kalunga

Semana 4

Quarta-feira, 26 de abril

17h – Vivo Keyd Stars x RED Canids Kalunga

A seguir – TBK Lusa x Liberty

Quinta-feira, 27 de abril

17h – ODDIK x 00 Nation

A seguir – The Union x TropiCaos

Semana 5

Quarta-feira, 3 de maio

17h – The Union x ODDIK

A seguir – TropiCaos x 00 Nation

Quinta-feira, 4 de maio

17h – RED Canids Kalunga x TBK Lusa

A seguir – Vivo Keyd Stars x Liberty

Semana 6

Quarta-feira, 10 de maio

17h – TropiCaos x Liberty

A seguir – RED Canids Kalunga x ODDIK

Quinta-feira, 11 de maio

17h – The Union x TBK Lusa

A seguir – Vivo Keyd Stars x 00 Nation

Semana 7

Quarta-feira, 16 de maio

17h – Liberty x 00 Nation

A seguir – TBK Lusa x ODDIK

Quinta-feira, 17 de maio

17h – TropiCaos x Vivo Keyd Stars

A seguir – RED Canids Kalunga x The Union

Playoffs

30 de maio a 4 de junho