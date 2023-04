Vídeo não baixa no WhatsApp? Entenda o bug do download e como resolver

O TechTudo entrou em contato com o WhatsApp para entender se há alguma previsão para correção do erro e/ou alguma sugestão de resolução. Até o fechamento da matéria, não havia recebido retorno. O conteúdo será atualizado quando houver resposta. Nesse sentido, o que vale frisar é que, por ora, não há uma resolução oficial, mas há alguns procedimentos que você pode testar. Veja a seguir.

O WhatsApp não baixa vídeos. O que fazer?

Como mencionado anteriormente, não há ainda uma resolução oficial para o bug no download dos vídeos do WhatsApp hoje, mas há algumas alternativas a que você pode recorrer para tentar resolver. São elas:

Excluir o app e baixar novamente

Uma opção para fazer o WhatsApp voltar ao normal é excluindo o app e baixando-o novamente. Para isso, se você tem iPhone, toque sobre o ícone do app e aperte no "X" que aparecer sobre ele. Confirme que você quer excluir o aplicativo. Em seguida, vá na App Store e procure por "WhatsApp". Faça download novamente, entre com suas credenciais e faça o teste.

No Android, vá na Google Play Store e abra o menu "Gerenciar apps e dispositivos". Por lá, procure pelo WhatsApp e toque sobre ele. Em seguida, pressione "Desinstalar". Depois, é só procurar pelo app, baixar novamente e fazer o login.

Uma boa dica é, entre esse fluxo de excluir e baixar novamente, limpar o cache do app. Abaixo, veja como fazer isso no iPhone e no Android.

Limpe o cache do WhatsApp

Limpar cache de aplicativos pode desfazer eventuais bugs que estejam afetando o app, além de liberar mais espaço no armazenamento do celular. Abaixo, veja como fazer isso no Android e no iPhone.

Para limpar os caches de apps em um celular Android, siga o seguinte caminho: Configurações > Gerenciar apps > Use o filtro de todos os aplicativos > Procure pelo WhatsApp > Toque sobre ele > Vá em "Armazenamento" > "Limpar cache". Não é preciso limpar todos os dados do app para isso.

Agora, para fazer essa limpeza no iPhone, faça isso: Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone > Procure pelo WhatsApp na lista e toque sobre ele > Apagar app.

Sair do programa Beta do WhatsApp

Boa parte dos usuários que reclamaram do problema no download de vídeos faz parte do programa beta do WhatsApp. Nesse sentido, sair da versão de testes do mensageiro é uma boa alternativa para resolver o bug. Neste link, você confere um guia de como sair do WhatsApp Beta.

