Warner Bros vai lançar versão brasileira de Quilos Mortais e Muquirana

A Warner Bros divulgou, nesta quinta-feira (13) no evento Rio2C, as novidades em relação a produções brasileiras que serão lançadas em 2023. São novos realities, documentários, novelas, séries de ficção e não-ficção, e conteúdo para o público infantil. Entre os destaques, estão as versões nacionais de Quilos Mortais e Muquirana, reality shows que são sucessos do canal americano TLC.

Já entre os conteúdos originais, está no cronograma brasileiro da Warner o reality original Gêmeas Trans, a série de true crime O Caso do Menino Henry Borel, o dorama nacional Além do Guarda-Roupa, a novela Beleza Fatal, além de outros títulos orientados a diversos públicos. Vale lembrar que a plataforma da companhia, o HBO Max, concluiu sua fusão com o Discovery e agora se chama Max.

1 de 2 Dr. Now é um dos principais personagens de Quilos Mortais na versão norte-americana — Foto: Divulgação/Discovery Dr. Now é um dos principais personagens de Quilos Mortais na versão norte-americana — Foto: Divulgação/Discovery

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

A ascensão da não-ficção da plataforma

O documentário Pacto Brutal - O assassinato de Daniela Perez, anunciado no mesmo evento em 2022, foi dado como exemplo de sucesso. Ele se tornou o mais visto em todo HBO Max na América Latina. Depois disso, a head de Desenvolvimento Unscripted Brasil, Verônica Villa, afirma que o conteúdo de não-ficção, antes ainda em crescimento, já se consolidou na plataforma.

O sucesso do gênero é motivado, segundo análises internas, pela curiosidade do público, vontade de criminalização dos responsáveis, senso de justiça e, principalmente, forma de prevenção. A diretora afirmou que mais de 70% do público é de mulheres. Para Adriana Cechetti, o grande objetivo com esse tipo de conteúdo, com histórias reais, é impactar o público e gerar conversas e discussões na sociedade.

2 de 2 Painel da Warner Bros. Discovery foi composto por executivas mulheres e falou sobre as produções brasileiras — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Painel da Warner Bros. Discovery foi composto por executivas mulheres e falou sobre as produções brasileiras — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

No entanto, para além deste formato, Verônica também explicou o que move a Warner nesta nova fase de produção para o Max. “Além do true crime, buscamos grandes histórias de superação, biopics de personalidades para os diferentes públicos, assim como formatos inéditos de reality show, que já fazem parte do DNA da Warner Bros Discovery”.

Confira a seguir a lista de títulos anunciados:

Quilos Mortais: o reality do canal TLC acompanha a rotina de quatro pessoas com obesidade mórbida e sua rotina de emagrecimento. No ar desde 2012, o show possui 11 temporadas. No Brasil, vai ganhar uma versão com personagens locais.

Muquiranas: o programa acompanha a economia radical de pessoas que fazem de tudo para economizar cada centavo, desde procurar comida no lixo ou evitar despesas médicas.

Largados e Pelados: no reality de sobrevivência, um grupo de participantes estão à própria sorte em um ambiente selvagem com o mínimo de recursos (e roupas) possíveis.

Gêmeas Trans: criação original da Warner no Brasil, o programa terá como personagens as gêmeas Mayla e Sofia, de 19 anos. Elas são primeiras a serem submetidas à cirurgia de redesignação sexual juntas e as mais jovens do país. A produção está a cargo da Endemol Shine Brasil.

O Caso do Menino Henry Borel: o assassinato do garoto Henry Borel em março de 2021, aos seis anos, chocou o Brasil. Agora, a produtora brasileira A Fábrica irá recontar o caso em uma minissérie de true crime baseada no livro “Caso Henry - Morte Anunciada” da jornalista e advogada Paolla Serra.

B.A.: O Futuro Está Morto: série de ficção inspirada na HQ O Beijo Adolescente, do quadrinista Rafael Coutinho.

Beleza Fatal: a primeira novela brasileira da Warner terá no elenco os atores Murilo Rosa e Camila Pitanga. O projeto é um aceno da companhia para a produção que é adorada entre o público latino-americano.

Além do Guarda-Roupa: produção adolescente inspirada nos doramas coreanos, já populares no Brasil com títulos como Love to Hate You e Uma Advogada Extraordinária. Uma adolescente descendente de coreanos parece ser a única de sua escola a não gostar de k-pop. No entanto, um portal para a Coreia se abre em seu quarto.

Use Sua Voz: a produção infantil será o primeiro título live action produzido pelo Cartoon Network para o Max.

O Real Mundo de Any Malu: a vida da influenciadora digital antes da fama será mostrada neste especial, com estreia prevista no dia 28 de abril.