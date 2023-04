WebGPU do Google deve aumentar performance em jogos pelo Chrome

Web GPU é um novo recurso que o Google planeja lançar em breve para o Chrome . Com a promessa de aumentar a performance em jogos e programas que rodam diretamente no navegador, a novidade deve chegar em maio, junto com a versão 113 do browser. Por meio da ferramenta, será possível fazer um melhor acesso à placa de vídeo do computador , o que deve melhorar a qualidade dos gráficos de softwares pesados no modo online. Os primeiros sistemas operacionais que vão receber a novidade são o Windows 10 ou o Windows 11 , macOS e Chrome OS .

De acordo com o Google, a WebGPU pode melhorar a qualidade das aplicações em 3D, uma vez que os programadores precisariam de menos códigos para atingir o mesmo nível de antes. A empresa também informa que será possível trabalhar com aplicações de aprendizado de máquina de forma local, utilizando também os recursos do PC do usuário, sem depender apenas de um servidor remoto.

2 de 2 Chrome 113 poderá aproveitar melhor as placas de vídeos para rendeziar jogos e apps de navegador de forma local — Foto: Divulgação/AMD Chrome 113 poderá aproveitar melhor as placas de vídeos para rendeziar jogos e apps de navegador de forma local — Foto: Divulgação/AMD

A WebGPU é o sucessor do WebGL, uma API que é baseada nos códigos do OpenGL, uma antiga plataforma de programação e renderização em 2D e 3D que não consegue aproveitar localmente todo o potencial gráfico das placas de vídeo. A ferramenta do Google chega justamente para resolver esses e outros problemas, de acordo com a explicação do site Ars Technica.

O projeto está sendo desenvolvido desde 2017 por um grupo de trabalho que abrange profissionais de Apple, Intel, Microsoft e Mozilla, além do próprio Google. A ferramenta pode ser testada por quem tem acesso à versão beta do Chrome.

Em breve, a nova API também chegará ao Firefox e ao Safari, e poderá ser incluída de forma automática no Microsoft Edge e no Opera, uma vez que ambos foram construídos com o Chromium, mesma base do navegador do Google. O suporte para o Linux e o Android deve chegar ainda em 2023.