WhatsApp agora compartilha Status no Facebook automaticamente; saiba mais

O WhatsApp ganhou um novo recurso para compartilhar de forma automática os Status do mensageiro no Facebook. A novidade vai ter funcionamento similar ao botão de compartilhamento automático do Instagram, e será opcional - ou seja, você não precisará obrigatoriamente publicar todos os seus Status na outra rede. Essa nova função foi anunciada nesta quarta-feira (19) pela Meta, e será disponibilizada aos poucos no app para Android e iPhone (iOS). Nas próximas linhas, veja o que você precisa saber.