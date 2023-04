WhatsApp agora permite salvar mensagens temporárias; veja como fazer

O WhatsApp lançou nesta sexta-feira (21) a função "Salvar na conversa", que possibilita, agora, guardar mensagens e fotos mesmo quando enviadas no modo temporário. O recurso ainda não está disponível oficialmente no app, mas será lançado globalmente ao longo das próximas semanas tanto no Android, quanto no iPhone (iOS). Para que os destinatários possam salvar essas mensagens ou mídias, o remetente precisa habilitar a função. Nas linhas a seguir, veja tudo o que você precisa saber sobre a novidade de "Salvar na conversa" do WhatsApp.