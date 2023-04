WhatsApp: nova função evita que sua conta seja roubada; veja novidades

O que é tecnologia pra você? Comente no Fórum do TechTudo

Uma das novidades do WhatsApp é a proteção de conta, que verificará os dispositivos em que você logar com o seu perfil. De acordo com o que foi divulgado até o momento, toda vez que você for transferir a sua conta para um novo celular, o app perguntará, no aparelho de origem, se você deseja de fato fazer essa mudança. O alerta mostrará o horário e o local em que houve a tentativa de migração. A ideia é de que isso evite, por exemplo, que sua conta seja "sequestrada" por invasores.