O WhatsApp anunciou uma série de novos recursos durante o mês de abril, inclusive funções que eram muito aguardadas, como a possibilidade de conectar uma única conta a até quatro celulares. Algumas das novidades do mensageiro para Android e iPhone ( iOS ) ainda não foram liberadas - como é o caso do botão de salvar mensagens temporárias, por exemplo -, mas outras já podem ser usadas hoje no aplicativo. Nas linhas a seguir, relembre todos os novos recursos anunciados pelo WhatsApp durante o mês de abril de 2023.

1 de 5 WhatsApp ganhou funções aguardadas em abril; veja as novidades do mês — Foto: Reprodução/Pexels WhatsApp ganhou funções aguardadas em abril; veja as novidades do mês — Foto: Reprodução/Pexels

📝 Contatos aparecem sozinhos no WhatsApp? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo.

WhatsApp libera pagamentos com cartão de crédito, débito e pré-pago

Em 11 de abril, o WhatsApp passou a permitir que usuários realizem pagamentos via cartões de crédito, débito e pré-pago pelo aplicativo. A novidade veio algum tempo após o Banco Central ter liberado o app para incorporar o método, e é útil principalmente para quem utiliza o WhatsApp Business como meio de vendas. O recurso está sendo liberado aos poucos para todos os lojistas, mas já pode ser utilizado por todos os usuários compradores. Saiba mais sobre a novidade aqui.

2 de 5 Pagamentos com cartão no WhatsApp foram liberados em abril — Foto: Divulgação/Meta Pagamentos com cartão no WhatsApp foram liberados em abril — Foto: Divulgação/Meta

WhatsApp ganha três novas camadas de proteção para a sua conta

O WhatsApp anunciou em abril novos recursos para manter a sua conta mais segura no aplicativo. Um deles é a proteção de conta, que agora verificará toda vez que você tentar migrar o seu perfil para outro aparelho. No celular de origem, você precisará confirmar que deseja, de fato, fazer a migração.

Além disso, o WhatsApp lançou também a Verificação de Dispositivo, que pretende proteger a sua conta contra eventuais malwares. A ideia, com isso, é evitar que perfis sejam roubados por códigos maliciosos na plataforma. Aqui, você pode conferir mais detalhes sobre as novidades.

3 de 5 Nova verificação de registro adiciona uma camada extra de segurança ao WhatsApp — Foto: Divulgação/WhatsApp Nova verificação de registro adiciona uma camada extra de segurança ao WhatsApp — Foto: Divulgação/WhatsApp

Compartilhamento automático de Status no Facebook

Esta novidade é para quem gosta da função de Status do WhatsApp: em abril, o mensageiro ganhou a possibilidade de fazer compartilhamento automático desse tipo de post no Facebook. O recurso funciona de maneira similar ao compartilhamento de Stories do Instagram, e dispensa a necessidade de republicar manualmente os posts do app na rede social da Meta. Confira mais detalhes e saiba usar o botão de compartilhamento automático.

Possibilidade de salvar mensagens temporárias no WhatsApp

O WhatsApp anunciou em abril também que, em breve, será possível guardar mensagens temporárias no app. A novidade valerá para mensagens de texto, voz ou mídias, e deverá ser habilitada por quem fizer o envio. Com o recurso, o prazo de expiração dos recados deixará de valer para o que você optar por guardar. Entenda melhor a novidade aqui.

4 de 5 Saiba usar o novo recurso que salva mensagens temporárias no WhatsApp — Foto: Divulgação/WhatsApp Saiba usar o novo recurso que salva mensagens temporárias no WhatsApp — Foto: Divulgação/WhatsApp

Conectar uma única conta a quatro celulares

Por fim, na reta final do mês de abril, o WhatsApp anunciou uma novidade muito aguardada pelos usuários do app: a possibilidade de conectar uma mesma conta a até quatro celulares. O recurso ainda está em fase de liberação, mas deve ficar disponível para todas as pessoas no decorrer dos próximos meses. Com isso, será possível usar um único perfil do mensageiro em mais de um smartphone.

Até então, usuários só podiam fazer a conexão com outros tipos de dispositivos, como tablets e PCs. Agora, é possível ter uma mesma conta em dois celulares diferentes, inclusive com sistemas operacionais diversos - assim, você pode ter seu WhatsApp em um Android e em um iPhone ao mesmo tempo. A criptografia de ponta a ponta se mantém. Veja detalhes sobre a novidade aqui.

5 de 5 Em fase de testes, recurso permitirá conectar-se ao WhatsApp em até 4 celulares diferentes — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Em fase de testes, recurso permitirá conectar-se ao WhatsApp em até 4 celulares diferentes — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Veja também: Como liberar espaço no celular? Veja opções para Android e iPhone