O WhatsApp liberou nesta terça-feira (11) os pagamentos feitos via cartão de crédito, débito e pré-pago no aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A modalidade valerá para pessoas físicas que comprem produtos e serviços de empresas pequenas pelo app. Vale dizer que, apesar do WhatsApp Pagamentos ter sido lançado oficialmente em 2020, a opção para pagar usando cartões foi disponibilizada apenas neste ano, após a liberação do Banco Central em março de 2023. A seguir, saiba tudo sobre a novidade e como fazer pagamentos pelo WhatsApp usando cartão.

1 de 2 WhatsApp libera pagamentos com cartão de débito e crédito no aplicativo — Foto: Reprodução/Pexels WhatsApp libera pagamentos com cartão de débito e crédito no aplicativo — Foto: Reprodução/Pexels

📝 Como evitar ter o WhatsApp clonado? Veja no Fórum do TechTudo

A modalidade ficará disponível aos poucos para vendedores que utilizem o WhatsApp Business, e vale para as adquirentes Cielo, Mercado Pago e Rede. A Meta explicou que, embora seja disponibilizada já hoje para usuários compradores, para comerciantes, a função será lançada de maneira gradual e por isso deve ainda demorar alguns meses para ser 100% concluída. O recurso dispensa a necessidade de usar apps ou links externos para fazer compras usando cartão no mensageiro.

Como usuário comprador, para ter acesso ao recurso de pagamento via cartão no WhatsApp, é preciso estar com o app atualizado. Para conferir se o seu aplicativo está na versão mais recente e fazer compras usando cartão no mensageiro, siga este caminho:

Abra a loja de apps do seu celular (Google Play Store para Android, e App Store para iPhone); Pesquise por "WhatsApp"; Caso tenha alguma atualização disponível, toque sobre o botão "Atualizar" e aguarde. Agora, se o WhatsApp estiver na versão mais recente, você já pode utilizar o recurso. Mas vale lembrar que, porque a novidade será liberada gradualmente para os vendedores, é possível que nem todas as lojas tenham o recurso ativado desde já.

2 de 2 Pagamentos com cartão no WhatsApp: saiba cadastrar enquanto usuário pagador ou vendedor — Foto: Divulgação/Meta Pagamentos com cartão no WhatsApp: saiba cadastrar enquanto usuário pagador ou vendedor — Foto: Divulgação/Meta

Agora, para fazer os pagamentos pelo WhatsApp, você precisará cadastrar um cartão de débito, crédito ou pré-pago no app. Ele deve ter bandeira Visa ou Mastercard para funcionar no aplicativo - por enquanto, não há previsão de inclusão de outras bandeiras. O cartão é protegido com criptografia de ponta a ponta, assim como as conversas, arquivos e mais no app. Para fazer a inclusão, siga o passo a passo abaixo:

Abra o WhatsApp e vá nas configurações do app, disponível em "Configurações", no iPhone, e nos três pontinhos, no Android; Toque sobre "Pagamentos" e, em seguida, "Adicionar forma de pagamento"; Agora será preciso criar um PIN de pagamento, que você precisará utilizar toda vez que for realizar uma compra usando cartão no WhatsApp. É possível também optar por, em vez do código, usar o reconhecimento facial ou impressão digital para fazer a autorização dos pagamentos; Com o PIN definido, insira dados como nome, CPF e CEP. Eles são necessários para que o app confirme a sua identidade; Com a sua identidade confirmada pelo WhatsApp, é hora de inserir seus dados de cartão de crédito; Você precisará verificar as informações via SMS, e-mail ou app bancário. Selecione a forma que preferir e faça a verificação de acordo com o passo a passo indicado em cada uma das opções; Pronto, você já pode fazer pagamentos com cartão pelo WhatsApp. Vale lembrar que, para isso, será preciso que o vendedor envie a você um pedido; Para efetuar o pagamento usando cartão, toque sobre "Revisar e pagar". Observe se o pedido está de acordo com o que você solicitou. Caso positivo, toque em "Proceder ao pagamento" e escolha o método de preferência - neste caso, via cartão cadastrado; Insira o PIN e pronto. Você terá usado um cartão para pagar compras no WhatsApp.

Como adicionar cartão como método de pagamento sendo empresa no WhatsApp?

A possibilidade de receber via cartão de crédito, débito ou pré-pago no WhatsApp está disponível apenas para a versão de negócios do app, o WhatsApp Business. Por isso, é preciso que você tenha uma conta por lá. Veja aqui um guia completo de como fazer isso. Agora, caso você já use o aplicativo comercial e queira adicionar cartões como método de pagamento, siga o passo a passo a seguir. Vale lembrar que a novidade ainda não está disponível para todas as lojas.

Após verificar que o seu aplicativo está atualizado, abra o WhatsApp Business e, nas configurações, toque em "Pedidos"; Agora, vá em "Formas de pagamento". Se a novidade já estiver disponível para você, será possível tocar na opção "Aceitar cartões de crédito e débito"; Vincule a sua conta a um dos adquirentes fazendo o login com ID e senha - por ora, estão disponíveis somente Cielo, Mercado Pago e Rede; Confirme a vinculação, inserindo o código que for enviado a você, e pronto. A novidade ficará disponível para você; O WhatsApp avisa que a liberação poderá demorar "alguns dias", dependendo do adquirente que você escolher.

Quando você disponibilizar cartões como método de pagamento na sua loja do WhatsApp Business, será preciso enviar um pedido para o cliente efetuar a compra. Para isso, basta ir no ícone de clip (Android) ou "+" (iPhone) e selecionar "Pedidos". Toque sobre "Adicionar item" e escolha o produto do catálogo ou cadastre um novo. Em seguida, pressione "Enviar pedido" e pronto, o pedido de pagamento será enviado. Bastará, então, que o cliente efetue a compra.

Vale lembrar que, para visualizar pedidos em andamento e seus respectivos status, você pode ir na área de Pedidos, disponível no app. A emissão de comprovante deve ser feita pelo app do adquirente.

Veja também: Como enviar imagens em alta qualidade pelo WhatsApp