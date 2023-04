WhatsApp não baixa mídia? App tem instabilidade e falha no download

📝 Como evitar ter o WhatsApp clonado? Veja no Fórum do TechTudo

O portal Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, aponta que as notificações a respeito da falha no WhatsApp começou por volta das 18h00, e que atingiu a marca de 80 um pouco antes das 19h00. No Google Trends, que aponta as principais buscas feitos pelos usuários na Internet, é possível constar um aumento repentino para expressões como "WhatsApp não baixa mídia" e "falha no download".