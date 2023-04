WhatsApp permitirá conectar uma só conta a vários celulares; saiba tudo

O WhatsApp finalmente vai permitir conectar uma única conta a vários celulares de maneira nativa pelo app. O recurso, que era muito aguardado e só podia ser feito usando um truque, ficará disponível tanto no Android, quanto no iPhone (iOS), ao longo das próximas semanas. A conexão do perfil a outros dispositivos móveis será feita da maneira tradicional, logando no app. A Meta, empresa dona do mensageiro, anunciou também que pretende lançar em breve um método mais fácil para fazer esse procedimento. Nas próximas linhas, confira tudo o que você deve saber.