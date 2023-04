WhatsApp Web não abre QR Code? App está instável nesta segunda-feira

O WhatsApp Web está apresentando problemas para ler QR Code na segunda-feira (24), segundo indicam usuários do mensageiro no Twitter. De acordo com os relatos, a versão para navegadores não está lendo os QR Codes que verificam a conta no dispositivo, impedindo o login no app. O erro que aparece é o de "Nenhum código QR válido foi detectado", e o bug parece afetar usuários do mundo todo, já que há reclamações também em inglês. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, indica que há potenciais problemas no WhatsApp Web.