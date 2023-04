Xbox Game Pass recebe Minecraft Legends e terá Redfall em breve

1 de 10 Minecraft Legends traz um game que mistura aventura e estratégia conforme o jogador reúne mobs conhecidos da franquia para lutar contra as forças do Nether — Foto: Divulgação/Mojang Minecraft Legends traz um game que mistura aventura e estratégia conforme o jogador reúne mobs conhecidos da franquia para lutar contra as forças do Nether — Foto: Divulgação/Mojang

Minecraft Legends (Cloud, Console e PC) - Já disponível

A mais nova aventura estratégica no mundo de Minecraft fala sobre uma lenda que aconteceu no Overworld (o mundo aberto de blocos) há muito tempo, quando criaturas do Nether tentaram invadir. No papel de um herói com o Estandarte da Coragem, jogadores terão que reunir mobs de Minecraft como esqueletos, golens e creepers para se unirem contra um inimigo comum de outra dimensão, os Piglins.

O game conta com coleta de recursos e construção, porém com foco em estratégia de uma maneira bem diferente do Minecraft tradicional. Há também um modo multiplayer PvP (Jogador vs Jogador) no qual duas equipes com 4 participantes cada lutam para tentar destruir a base do oponente. O TechTudo já testou o game, que ficou com nota 8,4 no review.

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Console e PC) – 20 de abril

A sequência de Coffee Talk terá seu lançamento direto no Xbox Game Pass com uma experiência relaxante focada em diálogos. O game se passa em um mundo onde criaturas fantásticas como orcs e elfos são comuns desde os primórdios da humanidade e o jogador os atende em sua pequena cafeteria em Seattle, nos Estados Unidos. Cada personagem possui uma história que o usuário deverá conhecer e recomendar uma bebida quente para apaziguar suas preocupações.

2 de 10 Em Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly jogadores terão que ouvir histórias de criaturas fantásticas e oferecer bebidas reconfortantes para elas — Foto: Reprodução/Steam

Medieval Dynasty (Xbox One) – 20 de abril

Já disponível no PC e Xbox Series X/S, Medieval Dynasty chegara agora também para o Xbox One. Neste jogo de mundo aberto usuários vivem uma aventura como um jovem que fugiu da guerra e usam elementos de RPG e sobrevivência para tentar deixar uma dinastia como legado. Há elementos como coleta de recursos, caçar animais e também a possibilidade de criar uma comunidade e formar família para que seu legado seja duradouro.

3 de 10 Em Medieval Dynasty será preciso caçar e coletar recursos para sobreviver e deixar assim uma dinastia como seu legado — Foto: Reprodução/Steam

Homestead Arcana (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 21 de abril

Neste jogo indie com lançamento direto no Xbox Game Pass usuários entram no papel de uma bruxinha fazendeira que decide restaurar uma terra tomada pelo miasma, uma névoa nociva que corrompeu as terras da redondeza. O game permite coletar recursos e sementes, plantá-las e construir um abrigo para viver, mas em algum momento será preciso se arriscar no miasma. Nestas áreas tomadas por essa névoa maligna o jogador precisa tomar mais cuidado com diversos tipos de perigos, equipando-se e preparando magias para se defender do que encontrar pela frente.

4 de 10 Em Homestead Arcana jogadores controlam uma bruxa fazendeira que precisa restaurar terras tomadas por uma névoa maligna — Foto: Reprodução/Steam

Cassette Beasts (PC) – 26 de abril

Mais um game indie com lançamento direto no serviço da Microsoft para PC, Cassette Beasts traz um RPG de mundo aberto com monstrinhos curiosos que vivem nas clássicas fitas cassetes. Ao gravar as criaturinhas em seu aparelho de som, o jogador pode se transformar nelas em batalha e utilizar seu poder para enfrentar outras criaturinhas em batalhas de turno tradicionais de RPG.

5 de 10 Cassette Beasts é um jogo de RPG em mundo aberto no qual usuário coleta monstrinhos para usar em batalhas ao se transformar neles — Foto: Reprodução/Steam

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Cloud, Console e PC) – 27 de abril

Nesta edição especial da clássica série de luta BlazBlue jogadores poderão criar um time dos sonhos para lutas 2 contra 2 com seus personagens favoritos da saga BlazBlue, mas também convidados especiais. O game inclui lutadores de outros títulos de luta como Persona 4 Arena, Under Night In-Birth, RWBY e muito mais, tudo com o estilo de batalha complexo e técnico pelo qual é conhecida a produtora Arc System Works.

6 de 10 BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition traz um agitado jogo de luta da Arc System Works com personagens de várias séries — Foto: Reprodução/Steam

The Last Case of Benedict Fox (Console e PC) – 27 de abril

Um sombrio game com lançamento direto no Xbox Game Pass, The Last Case of Benedict Fox é um jogo de ação no estilo "Metroidvania", com elementos de games como Metroid e Castlevania: Symphony of the Night, no qual novas habilidades garantem acesso a mais áreas para explorar. A história segue os passos do detetive Benedict Fox, que conta com um companheiro demoníaco enquanto investiga o caso do violento assassinato de um jovem casa. Sua investigação esbarrará em organizações, segredos, rituais proibidos e crimes terríveis, tudo com um visual sombrio cuja arte foi inspirada por H.P. Lovecraft e Tim Burton.

7 de 10 The Last Case of Benedict Fox é um game de ação sombrio com inspirações em H.P. Lovecraft e Tim Burton — Foto: Reprodução/Steam

Redfall (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 2 de maio

A aguardada aventura da Arkane Studios e Bethesda traz um game de tiro em primeira pessoa de mundo aberto no qual um grupo de amigos pode enfrentar vampiros em sua vizinhança. Cada caçador possui habilidades únicas e pode ter seu arsenal personalizado com espingardas, rifles, pistolas e mais.

Ao derrotar vampiros o bastante na ilha de Redfall, os deuses vampíricos enviarão criaturas cada vez mais fortes para enfrentá-lo e o jogador poderá usar as caveiras dos mais poderosos inimigos derrotados para chegar até os deuses vampíricos e eliminá-los.

8 de 10 Redfall será o próximo grande jogo da Arkane Studios, um game multiplayer de tiro em primeira pessoa contra vampiros — Foto: Divulgação/Bethesda

Vampire Survivors: DLC Tides of Foscari – Já Disponível

O agitado game de ação Vampire Survivors recebeu seu mais novo DLC Tides of Foscari no Xbox Game Pass. Ele traz um novo grande mapa na floresta de Foscari, repleto de segredos a serem descobertos, assim como novos personagens e armas para desbloquear. A expansão também traz novas combinações e desafios que interagem com o conteúdo já existente no jogo.

9 de 10 Vampire Survivors recebeu sua segunda expansão Tides of the Foscaria direto no Xbox Game Pass — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Saindo do Xbox Game Pass

Em 30 de abril alguns títulos irão deixar o Xbox Game Pass, entre eles a divertida aventura das criaturas feitas de doce em Bugsnax e o RPG 'estilo' Minecraft de Dragon Quest Builders 2. Assinantes que queiram adquirir os jogos de maneira permanente em sua biblioteca poderão comprá-los com desconto.

10 de 10 Bugsnax a aventura dos bichinhos feitos de comida é um dos games que sairá do Xbox Game Pass em abril — Foto: Reprodução/Steam

Bugsnax (Cloud, Console e PC)

Destroy All Humans! (Cloud, Console e PC)

Dragon Quest Builders 2 (Cloud, Console e PC)

Tetris Effect Connected (Console e PC)

Unsouled (Cloud, Console e PC)