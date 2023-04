Xbox Game Pass terá Ghostwire: Tokyo, Minecraft Legends e mais em abril

Já os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate, que traz o EA Play incluso, também poderão curtir NHL 23, a mais recente edição da franquia de hóquei no gelo. Confira, a seguir, mais detalhes dos títulos do Game Pass deste mês.

1 de 7 Minecraft Legends é um dos destaques chegam ao Xbox Game Pass em abril; veja mais títulos que chegam ao serviço — Foto: Reprodução/Xbox Wire Minecraft Legends é um dos destaques chegam ao Xbox Game Pass em abril; veja mais títulos que chegam ao serviço — Foto: Reprodução/Xbox Wire

👉 Xbox Game Pass fecha sozinho ou não inicia no PC; o que fazer? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Loop Hero (Console e PC) - 4 de abril

Criado pela Four Quarters, Loop Hero é um roguelite de estratégia e RPG com gráficos no estilo pixel art. Nele, o jogador controla um herói que percorre um loop infinito em um mundo em ruínas e precisa colocar cartas no caminho gerado aleatoriamente para modificá-lo. Assim, ele cria diferentes paisagens e obstáculos, que trazem tanto vantagens quanto prejuízos. Ao longo do caminho, ele ainda deve enfrentar inimigos e coletar novas cartas, além de recursos e equipamentos para melhorar suas habilidades e desbloquear classes.

2 de 7 Loop Hero é um roguelite de estratégia e RPG em que o jogador controla um herói em um loop infinito — Foto: Reprodução/Microsoft Store Loop Hero é um roguelite de estratégia e RPG em que o jogador controla um herói em um loop infinito — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Iron Brigade (Console e Cloud) – 6 de abril

Iron Brigade, lançado em 2011 pela Double Fine Productions, é um game de estratégia com elementos de Tower Defense e tiro em terceira pessoa. Como membro da Mobile Trench Brigade, o usuário assume o papel de um piloto de mecha da Mobile Trench Brigade, cujo objetivo é proteger a humanidade de ataques em ondas de Monovisions, espécies de aparelhos de televisão malignos. Para cumprir essa tarefa, é preciso usar combinações de equipamentos, munição e defesas para personalizar sua trincheira enquanto luta para proteger Europa, África e Pacífico.

3 de 7 Em Iron Brigade, você pilota um mecha para proteger a humanidade de aparelhos de TV maliginos — Foto: Reprodução/Microsoft Store Em Iron Brigade, você pilota um mecha para proteger a humanidade de aparelhos de TV maliginos — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Ghostwire: Tokyo (Cloud, Console e PC) – 12 de abril

Ghostwire: Tokyo é um game desenvolvido por Shinji Mikami, criador da série Resident Evil, e seu estúdio Tango Gameworks. O jogo de ação apresenta uma trama em que a população de Tóquio desaparece instantaneamente e é substituída por criaturas sobrenaturais do folclore japonês.

Nesse cenário, o jogador controla Akito Izuki, ressuscitado por um espírito que deseja vingança contra o responsável pelo desaparecimento das pessoas. Unindo forças, a dupla luta contra as forças sobrenaturais usando um arsenal de habilidades, que incluem disparos de energia espiritual.

4 de 7 Ghostwire: Tokyo é um jogo de ação em primeira pessoa, em que o jogador precisa enfrentar criaturas sobrenaturais do folclore japonês para salvar Tóquio — Foto: Divulgação/Bethesda Ghostwire: Tokyo é um jogo de ação em primeira pessoa, em que o jogador precisa enfrentar criaturas sobrenaturais do folclore japonês para salvar Tóquio — Foto: Divulgação/Bethesda

NHL 23 (Console/EA Play) – 13 de abril

Assinantes de Game Pass Ultimate podem experimentar NHL 23, nova edição da franquia de simulação de hóquei no gelo da Electronic Arts. O título traz gráficos atualizados, movimentos de atletas aprimorados e vários modos de jogo, incluindo partidas online, carreira e Ultimate Team — que agora conta com jogadoras femininas. Outro destaque é recurso de matchmaking multiplataforma, que permite enfrentar apenas adversários da mesma geração de consoles.

5 de 7 Em NHL 23, enfrente novos desafios no hóquei no gelo com gráficos atualizados e vários modos de jogo — Foto: Reprodução/Microsoft Store Em NHL 23, enfrente novos desafios no hóquei no gelo com gráficos atualizados e vários modos de jogo — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Minecraft Legends (Cloud, Console e PC) – 18 de abril

Minecraft Legends, que estará disponível no Game Pass desde o lançamento, é resultado de uma parceria entre a Mojang, o Xbox Game Studios e a Blackbird Interactive (Crossfire: Legion). Nele, os jogadores são desafiados a enfrentar os piglins, que ameaçam consumir o Overworld. Controlando um herói lendário em terceira pessoa, é necessário fazer alianças com novos amigos e mobs familiares para proteger sua casa. Também é importante ressaltar que a campanha multiplayer do jogo oferece modos cooperativo e competitivo.

6 de 7 Inspirado no clássico da Mojang, Minecraft Legends coloca o jogador contra hordas de piglins que ameaçam consumir o Overworld — Foto: Reprodução/Xbox Inspirado no clássico da Mojang, Minecraft Legends coloca o jogador contra hordas de piglins que ameaçam consumir o Overworld — Foto: Reprodução/Xbox

Saindo do Xbox Game Pass

No dia 15 de abril, alguns títulos serão removidos do Xbox Game Pass. Entre eles, o jogo de história interativa Life is Strange: True Colors, cuja jogabilidade é baseada em escolhas e consequências. Assinantes que desejarem adicionar os games às suas bibliotecas permanentemente poderão adquiri-los com descontos. Veja abaixo todos os jogos que deixarão o catálogo do serviço:

7 de 7 Life is Strange: True Colors sairá do Xbox Game Pass em 15 de abril, mas jogadores podem adquiri-lo com desconto — Foto: Divulgação/Square Enix Life is Strange: True Colors sairá do Xbox Game Pass em 15 de abril, mas jogadores podem adquiri-lo com desconto — Foto: Divulgação/Square Enix

Life is Strange: True Colors (Cloud, Console e PC)

Moonglow Bay (Cloud, Console e PC)

Panzer Corps II (PC)

Rainbow Six Extraction (Cloud, Console e PC)

The Dungeon of Naheulbeuk (Cloud, Console e PC)

The Long Dark (Cloud, Console e PC)

The Riftbreaker (Cloud, Console e PC)