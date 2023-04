Xbox lança novo controle sem pilhas e feito com materiais reciclados

O novo controle sem fio do Xbox – Remix Edição Especial fica disponível no Brasil a partir desta terça-feira (18). O novo joystick dos consoles da Microsoft é feito parcialmente de materiais reciclados, assim como utilizando peças de outros produtos do tipo. A empresa apresentou o dispositivo pensando no Dia da Terra, data de conscientização que acontece no dia 22 de abril. Nos principais revendedores do país, o controle tem preço sugerido de R$ 899 e apresenta design inspirado nas cores da natureza, como tons de verde. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o acessório.

1 de 2 Novo controle ecológico do Xbox foi lançado nesta terça-feira (18); veja mais detalhes sobre o joystick — Foto: Divulgação/Xbox Novo controle ecológico do Xbox foi lançado nesta terça-feira (18); veja mais detalhes sobre o joystick — Foto: Divulgação/Xbox

O acessório funciona em qualquer console atual, seja Xbox One, Xbox Series X ou Xbox Series S, além de ter compatibilidade com PCs -- desde que operem com Windows 10 ou 11. Ele ainda acompanha bateria recarregável que, com carga completa, pode durar até 30 horas, e não requer o uso de pilhas. De modo geral, ele apresenta todos os botões e funcionalidades comuns da marca, apenas possui um design diferenciado.

O controle Remix Edição Especial é apresentado em, pelo menos, três tons de cor verde, com marcações sutis, redemoinhos e texturas especiais nas laterais. Além de peças de outros joysticks, ele também é feito com matérias-primas recicladas de CDs antigos, faróis de carro, garrafas plásticas e outros utensílios que não tinham mais serventia.

2 de 2 Controle ecológico do Xbox foi feito de material reciclado; funcionalidades são as mesmas do original, apenas o design é diferenciado — Foto: Divulgação/Xbox Controle ecológico do Xbox foi feito de material reciclado; funcionalidades são as mesmas do original, apenas o design é diferenciado — Foto: Divulgação/Xbox

De acordo com informações do Xbox Wire, canal oficial da empresa, a cor verde brilhante do direcional digital do controle é inspirada pelo líquen, uma espécie de fungo encontrado na floresta do noroeste do Pacífico. Já os botões superiores são inspirados pela paisagem dinâmica da Terra, com textura topográfica.