Xdefiant: veja gameplay, lançamento e requisitos do novo FPS da Ubisoft

XDefiant é um jogo FPS grátis da Ubisoft que traz disputas online em arenas, semelhante à Call of Duty: Modern Warfare 2 . Para o combate, jogadores podem usar personagens de diferentes franquias da desenvolvedora, que são divididos por "Facções" e contam com habilidades próprias. Por ora, o título não possui data de lançamento oficial, mas tem fase de beta fechado de 17 a 23 de abril. Assim, é possível que ele estreie ainda em 2023.

Gameplay

Nas partidas de XDefiant, o jogador poderá escolher entre personagens de cinco "Facções", baseadas em outras franquias da Ubisoft, que funcionam como "classes". São elas: Libertad, de Far Cry 6; Phantoms, de Ghost Recon Phantoms; Escalão, de Splinter Cell; Cremadores, de The Division 2; e DedSec, de Watch Dogs: Legion.

O game será gratuito em um modelo de "jogo como serviço", e promete trazer novas facções e personagens a cada 3 meses. Além disso, a desenvolvedora se comprometeu a não introduzir elementos "Pay to Win" (Pagar para Ganhar).

A jogabilidade tem grande foco no confronto armado, com a possibilidade de personalizar armas com mais de 40 acessórios, e também em habilidades dos personagens. Assim, além do armamento, cada um deles possui skills ativas e passivas, como escudos, cura e golpes especiais "Ultra" -- similarmente à Valorant e Overwatch 2. Ainda, vale dizer que, durante as partidas, será possível mudar de Facção para se adaptar ao ritmo do jogo e ao que seu time precisar.

Para mais, XDefiant contará com quatro modos principais, que serão divididos em duas categorias. Os primeiros são os Modos de Arena, como Dominação e Ocupação, que exigem que os times conquistem áreas de interesse para pontuar na partida. Já nos Modos Lineares, os participantes são divididos em times de ataque e defesa; no Controle de Zona, é preciso proteger uma área, enquanto no Escolta, uma carga valiosa.

No que diz respeito aos mapas, inicialmente, haverão 14 opções para serem escolhidas. Algumas delas são originais, criadas para o game de forma inédita. Já outras, são recriações, inspiradas nos ambientes de diferentes franquias das Facções.

Requisitos mínimos

Por enquanto, XDefiant ainda não teve seus requisitos revelados. Porém, a Ubisoft listou as configurações mínimas para rodar o game em sua fase de testes beta. Vale dizer que é possível que essas especificações sejam alteradas até o lançamento da versão final do jogo. Confira abaixo.

XDefiant (Beta) - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Performance: 1080p / 30 fps 1080p / 60 fps Sistema operacional: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i5 4690k 3,5 GHz ou AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz Intel Core i7 4790 3,6 GHz ou AMD Ryzen 5 1500X 3,2 GHz Memória RAM: 8 GB (Dual Channel) 16 GB (Dual Channel) Placa de vídeo: Geforce GTX 1050Ti 4 GB ou Radeon RX 560 4 GB Geforce GTX 1060 6 GB ou Radeon RX 580 8 GB DirectX: 11 11 Armazenamento: 45 GB de espaço disponível 45 GB de espaço disponível