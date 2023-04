Xiaomi 13 Ultra pode copiar função inventada pela Samsung em 2018

A Xiaomi revelou detalhes sobre o conjunto fotográfico do próximo celular topo de linha da empresa. Previsto para ser lançado em 18 de abril, o Xiaomi 13 Ultra deve apostar na tecnologia de abertura variável no sensor principal da câmera traseira – que teria uma polegada de tamanho. Isso significa que os usuários poderiam ajustar a abertura entre f/1.9 e f/4.0, a depender das condições de iluminação e do desejo por uma profundidade de campo maior ou menor.

Além disso, a própria fabricante confirmou em publicação na rede chinesa Weibo que o Xiaomi 13 Ultra irá operar com uma combinação de quatro sensores traseiros. O recurso de abertura variável não inédito, pois já foi apresentado pela Samsung em 2018 com o Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus – que acabou não tendo futuro para a sul-coreana, que abandonou a tecnologia. A Huawei é outro exemplo de marca que já adotou o recurso em smartphones.

2 de 2 Renderização de um possível Xiaomi 13 Ultra — Foto: Reprodução/Weibo/SPInfoJP Renderização de um possível Xiaomi 13 Ultra — Foto: Reprodução/Weibo/SPInfoJP

O que se sabe até agora?

Até o momento, o que se sabe é que o Xiaomi 13 Ultra virá com um arrojo formado por quatro sensores. De acordo com a própria marca, o principal deles é um Sony IMX989, que ficou conhecido como o maior sensor de câmera do mundo para celulares, já que tem uma polegada de tamanho. É esse componente que traria a tecnologia de abertura variável. Já os outros três sensores traseiros serão o Sony IMX858, que tem 50 MP de resolução.

O que não está claro é se o usuário poderá variar a abertura da câmera principal para qualquer valor entre f/1.9 e f/4.0 (como numa câmera DSLR, por exemplo), ou se o Xiaomi 13 Ultra só oferecerá esses dois valores para ajuste. Vale lembrar que o Galaxy S9 apenas permitia alternar entre f/1.5 ou f/2.4.

Em que isso seria útil?

A tecnologia de abertura variável poderia solucionar um problema apresentado por sensores de uma polegada presentes em smartphones como o Xiaomi 13 Pro ou o Vivo X90 Pro. Acontece que, apesar de fazer fotos com alto grau de nitidez e qualidade, um sensor com abertura tão grande enfrenta dificuldade para focar em toda a cena quando é colocado próximo demais do objeto a ser fotografado.

Se o usuário consegue reduzir a abertura da lente do celular para um valor menor, as fotos capturadas tendem a manter todo o conteúdo de cena em foco – já que a profundidade de campo é expandida. Já se o desejo é ter uma foto com fundo mais desfocado (ou que seja clara mesmo em ambientes de baixa luz), bastaria aumentar a abertura do sensor para obter os resultados desejados.

Xiaomi 13 Ultra terá lançamento global