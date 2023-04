Xiaomi lança Redmi Note 12 no Brasil com preço a partir de R$ 2.499

A Xiaomi anunciou o lançamento do Redmi Note 12 ao Brasil por preços entre R$ 2.499 e R$ 3.699. Trata-se da linha mais popular da empresa no planeta. Ao todo, são quatro celulares com similaridades e distinções. A fabricante destaca a tela com taxa de atualização de 120 Hz, recurso que ganhou o mercado nos últimos, uma vez que confere mais fluidez para as imagens exibidas pelo smartphone. Os telefones trazem display AMOLED de 6,67 polegadas.