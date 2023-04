Xiaomi Smart Band 8 é anunciada com tela melhor que fica sempre ativa

A Xiaomi apresentou oficialmente a nova pulseira inteligente Xiaomi Smart Band 8 nesta quarta-feira (19), após a imprensa internacional publicar uma série de rumores sobre o assunto. O acessório já está disponível na China com tela mais brilhante e tecnologia Always on Display, que tende a manter o painel ligado para mostrar algumas informações relevantes. O preço por lá é de 249 yuans para a versão básica e 299 yuans para a versão com NFC, o que dá entre R$ 180 e R$ 220 em conversão direta.

O Xiaomi Smart Band 8 possui uma tela de 1,62 polegadas com 600 nits de brilho máximo, contra os 500 nits do Xiaomi Smart Band 7, modelo lançado em maio de 2022. O display possui um painel do tipo AMOLED, 490 x 192 pixels de resolução e taxa de atualização de 60 Hz.

2 de 4 Smart Band 8 traz rastreamento do sono, atividades físicas e até joguinhos — Foto: Divulgação/Xiaomi Smart Band 8 traz rastreamento do sono, atividades físicas e até joguinhos — Foto: Divulgação/Xiaomi

A pulseira inteligente vem com leitor de frequência cardíaca, monitor do sono e bateria que promete até 16 dias de autonomia, mas que pode cair para apenas seis se o modo Always On Display estiver ligado. Nele, a tela fica sempre ativa exibindo informações importantes. De acordo com o site especializado PhoneArena, ela pode suportar até 50 metros embaixo d’água.

A Xiaomi Smart Band 8 pode monitorar até 150 esportes diferentes devido aos diversos sensores presentes nela. A gigante chinesa não divulgou a lista completa de desportos compatíveis. Houve um avanço, já que a antecessora Xiaomi Smart Band 7 conseguia acompanhar 120 modalidades.

A fabricante projetou um clipe especial para fixar a smartband ao tênis e, desta forma, poder rastrear melhor a frequência do usuário, sua passada, entre outros elementos de uma corrida ou caminhada.

3 de 4 Xiaomi Smart Band 8 poderá ser usada como colar — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi Smart Band 8 poderá ser usada como colar — Foto: Divulgação/Xiaomi

O sistema do novo vestível também vem como uma série de jogos instalados, como Sudoku, 2048, outros quebra-cabeças e um jogo de boxe. Este último utiliza o sensor de movimento para capturar os socos do usuário no ar, similar ao que acontece com o controle JoyCon do Nintendo Switch.

4 de 4 Xiaomi Smart Band 8 poderá ser usada como detector de passos — Foto: Reprodução/Xiaomi UI Xiaomi Smart Band 8 poderá ser usada como detector de passos — Foto: Reprodução/Xiaomi UI

Até o momento, não há previsão de quando a Xiaomi Smart Band 8 será lançado no Brasil, porém, a marca costuma trazer vários produtos do seu catálogo de forma oficial para o nosso país. A Pulseira Inteligente Xiaomi Band 7, por exemplo, está disponível na loja online da empresa por R$ 599,99.