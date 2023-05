10 coisas aleatórias que amo: entenda significado da trend do Instagram

📝 Como consertar o Instagram? Confira dicas no Fórum do TechTudo!

O termo "aleatório" descreve aquilo que "depende do acaso, de situações sobre as quais não se tem controle", segundo o dicionário. Para se ter uma melhor noção, entre os sinônimos da palavra estão "inesperado", "imprevisível" e "incerto".

O desconhecimento sobre o real significado da palavra "aleatório" levou a muitos posts com respostas como essas — e, é claro, a muitos memes. O influenciador Victor Oliveira ironizou a situação em um vídeo publicado no Instagram. Nos comentários, uma pessoa disse: "Vou repostar, mas vai ofender 89% dos meus amigos".

A trend também repercutiu no Twitter. "Todo mundo do Instagram chocado com a galera que não sabe o significado de 'aleatório' por causa da trend 10 fatos. Quando é que a gente vai começar a falar sobre o uso do 'assertivo'? Também não podemos esquecer do famigerado 'literalmente'", publicou uma pessoa.