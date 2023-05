2 Corações: veja final explicado do filme baseado em história real

O filme 2 Corações foi lançado em 2020, mas chegou ao catálogo da Netflix na última terça-feira (23). Desde então, o filme está no topo do ranking do streaming, chamando atenção nas redes sociais. Baseado em uma história real, o longa fala sobre a vida de Christopher Gregory e Jorge Bacardi— dois homens que veem sua história se entrelaçar após uma mudança inesperada e misteriosa.

Com uma narrativa de romance e drama, a nova adição da Netflix se destaca pelo final surpreendente e emocionante. O TechTudo explica o desfecho completo de 2 Corações, assim como a suposta mensagem na última cena, que tocou os telespectadores do longa. Confira a seguir.

Enredo de 2 Corações

O longa dirigido por Lance Hool começa com Chris Gregory (Jacob Elordi) contando a sua história de vida. O protagonista passa por momentos marcantes em sua trajetória, como quando conhece Sam Peters (Tiera Skovbye). Os dois se veem pela primeira vez na faculdade e o rapaz rapidamente se apaixona pela jovem. Porém, aos 19 anos, Chris sofre um sangramento na cabeça, deixando-o gravemente hospitalizado.

Em uma época e local diferente de Chris, é contada a história de Jorge Bacardi (Adan Canto), exilado cubano e herdeiro de uma das maiores empresas de bebidas alcoólicas no mundo. Jorge descobre uma doença rara no pulmão e é sentenciado a apenas alguns anos de vida. Focado em aproveitar o tempo que lhe resta, o rapaz conhece Leslie Bolivar (Radha Mitchell), uma atendente de voo que chama a sua atenção.

De uma forma enigmática e inesperada, as vidas de Chris e Jorge se cruzam. Os personagens realmente existiram e o enredo de 2 Corações é baseado no livro All My Tomorrows: A Story of Tragedy, Transplant and Hope, escrito por Eric Gregory, pai de Chris.

Reviravolta no final de 2 Corações (contém spoilers!)

Ao longo do filme, Chris se recupera do sangramento no cérebro, acordando após algum tempo em coma. Além de Sam, os pais e o irmão do jovem ficaram do seu lado e se emocionam ao vê-lo bem novamente. Chris segue a sua vida, casando com Sam e construindo a sua própria família. Jorge, entretanto, vê seu quadro de saúde piorar e precisa ser internado.

Em uma reviravolta, Chris, que segue narrando o filme, avisa que a história não aconteceu exatamente assim. O seu casamento com Sam, além de sua casa e o seu filho, são provavelmente frutos da imaginação do jovem, que continua em coma no hospital. O filme retorna ao momento da internação de Chris, mostrando o que de fato aconteceu: a situação do protagonista se agrava e a médica informa à família que ele sofreu uma morte cerebral.

Anteriormente, quando o rapaz faz o teste de habilitação, ele informa o seu desejo de ser doador de órgãos, algo que é destacado em sua carteira de motorista. Seus pais e, principalmente, o seu irmão mais velho têm dificuldade de aceitar a vontade do jovem, mas autorizam a doação do coração, fígado, rins, córneas e pulmão do filho de 19 anos. Ao todo, pelo menos cinco famílias foram salvas pela decisão — o que é mostrado em uma rápida cena.

O que acontece com Jorge e Chris em 2 Corações?

Após a morte de Chris, Jorge acorda na cama do hospital, conseguindo respirar normalmente após anos de doença no pulmão. É possível entender, portanto, que o protagonista foi o seu doador. O empresário segue em recuperação e impressiona os médicos com a resposta positiva ao novo órgão. Porém, Bacardi ainda tem o desejo de conhecer a família do rapaz que lhe ofereceu uma nova chance na vida.

Após entrar em contato com o médico e o banco de doação, Jorge consegue informações sobre os pais de Chris, Grace (Kari Matchett) e Eric (Tahmoh Penikett), e envia uma carta ao casal. Emocionados, eles descobrem também que o empresário chama o doador de Gabriel, em referência ao anjo que anunciou a ressurreição de Jesus. Os dois decidem responder a Jorge, com mais detalhes sobre quem foi Chris.

Nos momentos finais do filme, há um encontro entre Jorge, Leslie, Grace, Eric e Sam. Todos se abraçam e o empresário promete que irá cuidar bem de Chris, que, de certa forma, continua vivo em seu corpo.

Cena final de 2 Corações tem mensagem emocionante

No último minuto, o filme retorna à primeira cena: Chris de branco, olhando para um barco na praia. É possível ver que ele observa a sua família, assim como Jorge e Leslie — que parecem cada vez mais unidos. Uma das interpretações é que o jovem continua protegendo a sua família, presente no dia a dia de quem o ama, de uma nova maneira. “Quando eu morrer, não estarei aqui. Estarei em todo lugar”, afirma Chris, em possível menção a todos que receberam os seus órgãos.

Antes dos créditos, 2 Corações explica mais detalhes do que aconteceu, na vida real de Chris e Jorge. O empresário decidiu abrir uma instituição, chamada Gabriel House of Care, em homenagem ao doador, com propósito de acolher e auxiliar pacientes na fila do transplante. O portal da fundação de Bacardi ainda afirma que, graças a Chris, Jorge conseguiu viver até os 76 anos, falecendo em setembro de 2020, mais de uma década após o transplante.

