5 novos recursos do WhatsApp que você precisa conhecer esta semana

O WhatsApp ganhou novos recursos durante o mês de maio. Entre eles, estão, por exemplo, as possibilidades de editar mensagens em até 15 minutos após o envio e de bloquear chats específicos para que somente você possa visualizá-los. As novidades estão sendo disponibilizadas aos poucos para toda a base de usuários e chegarão às versões para Android , iPhone ( iOS ) e PC ao longo das próximas semanas. Nas linhas a seguir, veja cinco novas funções do WhatsApp que foram lançadas em maio e que você deveria conhecer hoje.

1. Ocultar mensagens com biometria ou senha

O WhatsApp anunciou em maio que, em breve, todos os usuários poderão esconder chats específicos usando a senha de desbloqueio do celular. A conversa ficará em uma aba especial, de chats protegidos, e somente quem tiver acesso à senha (que pode ser biometria digital ou reconhecimento facial) poderá visualizar as notificações.

O recurso não está disponível para todos os usuários ainda, mas a expectativa é de que chegue à toda base no decorrer das próximas semanas. Aqui, você pode conferir o tutorial ilustrado de como proteger conversas no WhatsApp com biometria ou senha.

2. Acompanhar as respostas de enquetes

O WhatsApp também ganhou novidades nas enquetes durante o mês de maio. Agora, por exemplo, é possível criar pesquisas de resposta única -- até então, só era possível fazer de múltipla escolha. Para fazer isso, bastará, na hora de criar uma enquete, tocar na opção "Permitir várias respostas".

Ainda, outra novidade sobre as enquetes do WhatsApp é que, agora, está mais fácil acompanhar os resultados. Isso porque, com a atualização, toda vez que alguém votar nas suas pesquisas, você será notificado. Saiba mais sobre os novos recursos aqui.

3. Transcrever áudios

Esta é para quem não suporta áudios: o WhatsApp está liberando, aos poucos, um novo recurso nativo que transcreve as mensagens de voz recebidas pelo app. O recurso ainda não está disponível para todos os usuários, mas já pode ser visto em versões para Android e iPhone.

Com a novidade, o texto com o conteúdo da mensagem aparece logo abaixo da trilha do áudio. No TechTudo, você pode conferir um tutorial ilustrado de como transcrever áudio pelo WhatsApp. Vale lembrar que, para receber a função, é preciso manter seu aplicativo atualizado.

4. Encaminhar com legenda

Esta novidade é um pouco mais tímida, mas promete fazer diferença: agora, ao encaminhar uma mensagem no WhatsApp, você pode optar por manter a legenda ou modificá-la. Até então, as mensagens eram encaminhadas de forma automática, sem o texto presente na original. Saiba mais sobre o recurso aqui.

5. Editar mensagens

Agora sim um recurso muito aguardado: no final de maio, o WhatsApp anunciou que, em breve, todos os usuários poderão editar mensagens enviadas pelo app. A novidade está sendo liberada aos poucos e permite fazer edições em até 15 minutos após o envio. Depois desse período de tempo, não é possível mais fazer modificações.

As mensagens editadas ficarão sinalizadas com uma etiqueta de "Editada" -- desse modo, os usuários saberão quando você fizer uma edição, mas não terão acesso ao conteúdo enviado inicialmente. Você pode conferir um tutorial ilustrado aqui e ainda ver tudo o que você precisa saber sobre o novo recurso aqui.

